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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210609/vaktsiny-1736318433.html
В Китае введено свыше 800 млн доз вакцин против COVID-19
В Китае введено свыше 800 млн доз вакцин против COVID-19 - РИА Новости, 09.06.2021
В Китае введено свыше 800 млн доз вакцин против COVID-19
В Китае, в рамках общенациональной кампании по вакцинации от COVID-19, по состоянию на конец 8 июня, было введено более 800 миллионов доз вакцин от COVID-19. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:52
2021-06-09T15:52
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
китай
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МОСКВА, 9 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае, в рамках общенациональной кампании по вакцинации от COVID-19, по состоянию на конец 8 июня, было введено более 800 миллионов доз вакцин от COVID-19.В общей сложности введено 808,96 миллиона доз вакцин от COVID-19, сообщили 9 июня в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Ожидается, что по меньшей мере 70% приоритетных групп населения КНР будет вакцинировано от COVID-19 уже к концу этого года, заявил заместитель главы ведомства Цзэн Исин.Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, китай

В Китае введено свыше 800 млн доз вакцин против COVID-19

15:52 09.06.2021
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине
Медицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 9 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае, в рамках общенациональной кампании по вакцинации от COVID-19, по состоянию на конец 8 июня, было введено более 800 миллионов доз вакцин от COVID-19.
В общей сложности введено 808,96 миллиона доз вакцин от COVID-19, сообщили 9 июня в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.
Ожидается, что по меньшей мере 70% приоритетных групп населения КНР будет вакцинировано от COVID-19 уже к концу этого года, заявил заместитель главы ведомства Цзэн Исин.
Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года.
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Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваКитай
 
 
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