https://ria.ru/20210609/vaktsiny-1736318433.html

В Китае введено свыше 800 млн доз вакцин против COVID-19

В Китае введено свыше 800 млн доз вакцин против COVID-19 - РИА Новости, 09.06.2021

В Китае введено свыше 800 млн доз вакцин против COVID-19

В Китае, в рамках общенациональной кампании по вакцинации от COVID-19, по состоянию на конец 8 июня, было введено более 800 миллионов доз вакцин от COVID-19. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T15:52

2021-06-09T15:52

2021-06-09T15:52

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китай

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МОСКВА, 9 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае, в рамках общенациональной кампании по вакцинации от COVID-19, по состоянию на конец 8 июня, было введено более 800 миллионов доз вакцин от COVID-19.В общей сложности введено 808,96 миллиона доз вакцин от COVID-19, сообщили 9 июня в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Ожидается, что по меньшей мере 70% приоритетных групп населения КНР будет вакцинировано от COVID-19 уже к концу этого года, заявил заместитель главы ведомства Цзэн Исин.Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года.

https://ria.ru/20210607/oborudovanie-1735979249.html

москва

китай

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2021

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, китай