Власти Петербурга сообщили, сколько горожан привились от COVID-19
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина вакцинируется от COVID-19 российской вакциной "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") в пункте вакцинации в Ледовом дворце в Санкт-Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Почти 730 тысяч жителей Санкт-Петербурга привились от COVID-19, из них более 600 тысяч завершили цикл вакцинации, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"За весь период вакцинации в городе привито почти 730 тысяч человек, свыше 600 тысяч цикл вакцинации завершили. 43% привитых – граждане старше 60 лет", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, темпы вакцинации в городе в целом наращиваются. Налажено взаимодействие с председателями садоводств. Выездные бригады работают по их заявкам, которые приходят в городской центр медицинской профилактики.
В Петербурге в настоящее время развернуто 134 прививочных пункта. Кроме этого, работают 15 мобильных пунктов и 23 выездные бригады. В частности, прививочные пункты открыты на Финляндском вокзале, в восьми торговых комплексах и на двух спортивных объектах - в "Ледовом дворце" и на стадионе "Газпром Арена".
"В ходе подготовки к чемпионату Европы по футболу были вакцинированы 275 волонтеров, которым требовалась прививка. Мобильный пункт был развернут на стадионе "Газпром Арена", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Как сообщают власти, в Петербурге нет дефицита вакцины. За весь период прививочной кампании в город поступило 779 642 комплектов вакцины Гам-КОВИД-Вак, 27 540 комплектов доз ЭпиВакКороны и 13 260 комплектов вакцины КовиВак.
Неизрасходованный запас вакцины в поликлиниках и на фармацевтической базе в настоящее время составляет более 92 тысяч комплектов доз. В ближайшее время ожидается поступление новой крупной партии вакцины.