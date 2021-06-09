https://ria.ru/20210609/vaktsinatsiya-1736303221.html

Власти Петербурга сообщили, сколько горожан привились от COVID-19

Власти Петербурга сообщили, сколько горожан привились от COVID-19 - РИА Новости, 09.06.2021

Власти Петербурга сообщили, сколько горожан привились от COVID-19

Почти 730 тысяч жителей Санкт-Петербурга привились от COVID-19, из них более 600 тысяч завершили цикл вакцинации, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T14:49

2021-06-09T14:49

2021-06-09T14:49

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

александр беглов

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Почти 730 тысяч жителей Санкт-Петербурга привились от COVID-19, из них более 600 тысяч завершили цикл вакцинации, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."За весь период вакцинации в городе привито почти 730 тысяч человек, свыше 600 тысяч цикл вакцинации завершили. 43% привитых – граждане старше 60 лет", - говорится в сообщении.По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, темпы вакцинации в городе в целом наращиваются. Налажено взаимодействие с председателями садоводств. Выездные бригады работают по их заявкам, которые приходят в городской центр медицинской профилактики.В Петербурге в настоящее время развернуто 134 прививочных пункта. Кроме этого, работают 15 мобильных пунктов и 23 выездные бригады. В частности, прививочные пункты открыты на Финляндском вокзале, в восьми торговых комплексах и на двух спортивных объектах - в "Ледовом дворце" и на стадионе "Газпром Арена"."В ходе подготовки к чемпионату Европы по футболу были вакцинированы 275 волонтеров, которым требовалась прививка. Мобильный пункт был развернут на стадионе "Газпром Арена", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Как сообщают власти, в Петербурге нет дефицита вакцины. За весь период прививочной кампании в город поступило 779 642 комплектов вакцины Гам-КОВИД-Вак, 27 540 комплектов доз ЭпиВакКороны и 13 260 комплектов вакцины КовиВак.Неизрасходованный запас вакцины в поликлиниках и на фармацевтической базе в настоящее время составляет более 92 тысяч комплектов доз. В ближайшее время ожидается поступление новой крупной партии вакцины.

https://ria.ru/20210525/koyki-1733833170.html

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коронавирус в россии, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург