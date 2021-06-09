Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210609/vaktsinatsiya-1736303221.html
Власти Петербурга сообщили, сколько горожан привились от COVID-19
Власти Петербурга сообщили, сколько горожан привились от COVID-19 - РИА Новости, 09.06.2021
Власти Петербурга сообщили, сколько горожан привились от COVID-19
Почти 730 тысяч жителей Санкт-Петербурга привились от COVID-19, из них более 600 тысяч завершили цикл вакцинации, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:49
2021-06-09T14:49
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727129907_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_1681befde59083584f046e9959f65800.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Почти 730 тысяч жителей Санкт-Петербурга привились от COVID-19, из них более 600 тысяч завершили цикл вакцинации, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."За весь период вакцинации в городе привито почти 730 тысяч человек, свыше 600 тысяч цикл вакцинации завершили. 43% привитых – граждане старше 60 лет", - говорится в сообщении.По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, темпы вакцинации в городе в целом наращиваются. Налажено взаимодействие с председателями садоводств. Выездные бригады работают по их заявкам, которые приходят в городской центр медицинской профилактики.В Петербурге в настоящее время развернуто 134 прививочных пункта. Кроме этого, работают 15 мобильных пунктов и 23 выездные бригады. В частности, прививочные пункты открыты на Финляндском вокзале, в восьми торговых комплексах и на двух спортивных объектах - в "Ледовом дворце" и на стадионе "Газпром Арена"."В ходе подготовки к чемпионату Европы по футболу были вакцинированы 275 волонтеров, которым требовалась прививка. Мобильный пункт был развернут на стадионе "Газпром Арена", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Как сообщают власти, в Петербурге нет дефицита вакцины. За весь период прививочной кампании в город поступило 779 642 комплектов вакцины Гам-КОВИД-Вак, 27 540 комплектов доз ЭпиВакКороны и 13 260 комплектов вакцины КовиВак.Неизрасходованный запас вакцины в поликлиниках и на фармацевтической базе в настоящее время составляет более 92 тысяч комплектов доз. В ближайшее время ожидается поступление новой крупной партии вакцины.
https://ria.ru/20210525/koyki-1733833170.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727129907_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_cc0d82f7e9193ef2089bb7a62f0eb80a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург

Власти Петербурга сообщили, сколько горожан привились от COVID-19

14:49 09.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина вакцинируется от COVID-19 российской вакциной "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") в пункте вакцинации в Ледовом дворце в Санкт-Петербург
Мужчина вакцинируется от COVID-19 российской вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) в пункте вакцинации в Ледовом дворце в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Почти 730 тысяч жителей Санкт-Петербурга привились от COVID-19, из них более 600 тысяч завершили цикл вакцинации, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"За весь период вакцинации в городе привито почти 730 тысяч человек, свыше 600 тысяч цикл вакцинации завершили. 43% привитых – граждане старше 60 лет", - говорится в сообщении.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале Ленэкспо в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 15:13Распространение коронавируса
В Петербурге опровергли сообщения о нехватке коек для больных COVID-19
По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, темпы вакцинации в городе в целом наращиваются. Налажено взаимодействие с председателями садоводств. Выездные бригады работают по их заявкам, которые приходят в городской центр медицинской профилактики.
В Петербурге в настоящее время развернуто 134 прививочных пункта. Кроме этого, работают 15 мобильных пунктов и 23 выездные бригады. В частности, прививочные пункты открыты на Финляндском вокзале, в восьми торговых комплексах и на двух спортивных объектах - в "Ледовом дворце" и на стадионе "Газпром Арена".
"В ходе подготовки к чемпионату Европы по футболу были вакцинированы 275 волонтеров, которым требовалась прививка. Мобильный пункт был развернут на стадионе "Газпром Арена", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Как сообщают власти, в Петербурге нет дефицита вакцины. За весь период прививочной кампании в город поступило 779 642 комплектов вакцины Гам-КОВИД-Вак, 27 540 комплектов доз ЭпиВакКороны и 13 260 комплектов вакцины КовиВак.
Неизрасходованный запас вакцины в поликлиниках и на фармацевтической базе в настоящее время составляет более 92 тысяч комплектов доз. В ближайшее время ожидается поступление новой крупной партии вакцины.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоАлександр БегловСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:52В московской квартире обнаружили тело двухмесячного ребенка
17:50Российские протестанты призвали закрыть микрофинансовые организации
17:47На Украине сочли решение Берлина не поставлять оружие Киеву политическим
17:42Посол США в Белоруссии анонсировала новые санкции против республики
17:40В США проверят иностранные приложения на наличие угроз нацбезопасности
17:39В МИД Украины заявили о готовности к разговору в "нормандском формате"
17:38В Воронеже мужчина сломал нос полицейскому из-за замечания
17:37Кубанец взыскал деньги с больницы за ошибочно удаленную часть кишечника
17:35Госдума приняла законы по развитию федеральной территории "Сириус"
17:33Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat
17:31Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
17:30В Германии назвали условие для завершения "Северного потока — 2"
17:29Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга
17:29Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада
17:25В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
17:24В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
17:22"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
17:21Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
17:20Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
17:20Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам
Лента новостейМолния