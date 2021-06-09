https://ria.ru/20210609/vaktsinatsiya-1736225758.html
Пожилые легко переносят вакцинацию от COVID-19, заявили в Роспотребнадзоре
Пожилые легко переносят вакцинацию от COVID-19, заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 09.06.2021
Пожилые легко переносят вакцинацию от COVID-19, заявили в Роспотребнадзоре
Пожилые люди переносят прививки от коронавируса легко и без побочных эффектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T00:39
2021-06-09T00:39
2021-06-09T10:23
коронавирус в россии
россия
здоровье
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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Роспотребнадзор прояснил особенности вакцинации пожилых людей
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пожилые люди переносят прививки от коронавируса легко и без побочных эффектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Вакцинация — один из самых эффективных способов снизить риски тяжелого течения заболевания. Особенно это касается людей старшего возраста: при заражении из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе вирусная пневмония и различные тромбозы, уточнили в ведомстве.При этом прививаться можно даже с хроническими заболеваниями, главное, чтобы они не были в фазе обострения. Перед вакцинацией надо проконсультироваться с лечащим врачом, отметили в Роспотребнадзоре.В пресс-службе подчеркнули, что полноценный иммунитет формируется не ранее, чем через 42-45 дней после первой прививки, до выработки антител необходимо продолжать соблюдать все меры профилактики: избегать скопления людей, носить маски, часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первый в мире профилактический препарат от НИЦЭМ имени Гамалеи против COVID-19. Он получил название "Спутник V".Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210608/sputnik-1736176158.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, россия, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Пожилые люди переносят прививки от коронавируса легко и без побочных эффектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора
.
"Это связано с особенностями иммунной реакции организма в вашем возрасте", — говорится в релизе.
Вакцинация — один из самых эффективных способов снизить риски тяжелого течения заболевания. Особенно это касается людей старшего возраста: при заражении из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе вирусная пневмония и различные тромбозы, уточнили в ведомстве.
При этом прививаться можно даже с хроническими заболеваниями, главное, чтобы они не были в фазе обострения. Перед вакцинацией надо проконсультироваться с лечащим врачом, отметили в Роспотребнадзоре.
В пресс-службе подчеркнули, что полноценный иммунитет формируется не ранее, чем через 42-45 дней после первой прививки, до выработки антител необходимо продолжать соблюдать все меры профилактики: избегать скопления людей, носить маски, часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первый в мире профилактический препарат от НИЦЭМ имени Гамалеи против COVID-19. Он получил название "Спутник V".
Также в России
созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН
. В начале мая стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата "Спутник Лайт".