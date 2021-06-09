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Путин и Байден обсудят Украину на встрече в Женеве
Путин и Байден обсудят Украину на встрече в Женеве - РИА Новости, 09.06.2021
Путин и Байден обсудят Украину на встрече в Женеве
В Кремле на вопрос о возможности обсуждения президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в Женеве вопроса вхождения Киева в НАТО заявили, что тема... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T22:00
2021-06-09T22:33
россия
нато
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Кремле на вопрос о возможности обсуждения президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в Женеве вопроса вхождения Киева в НАТО заявили, что тема Украины так или иначе будет затрагиваться."Тема Украины так или иначе будет затрагиваться", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Путин в интервью на телеканале "Россия 1" заявил, что не разделяет позицию тех, кто подсмеивается над заявлениями о возможности вступлении Киева в североатлантический альянс, никаких гарантий невступления Украины в него нет.
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россия, нато, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, украина, в мире

Путин и Байден обсудят Украину на встрече в Женеве

22:00 09.06.2021 (обновлено: 22:33 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Кремле на вопрос о возможности обсуждения президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в Женеве вопроса вхождения Киева в НАТО заявили, что тема Украины так или иначе будет затрагиваться.
"Тема Украины так или иначе будет затрагиваться", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Путин в интервью на телеканале "Россия 1" заявил, что не разделяет позицию тех, кто подсмеивается над заявлениями о возможности вступлении Киева в североатлантический альянс, никаких гарантий невступления Украины в него нет.
Президент России Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
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РоссияНАТОДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАУкраинаВ мире
 
 
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