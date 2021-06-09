https://ria.ru/20210609/ukraina-1736374830.html
Путин и Байден обсудят Украину на встрече в Женеве
Путин и Байден обсудят Украину на встрече в Женеве - РИА Новости, 09.06.2021
Путин и Байден обсудят Украину на встрече в Женеве
В Кремле на вопрос о возможности обсуждения президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в Женеве вопроса вхождения Киева в НАТО заявили, что тема... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T22:00
2021-06-09T22:00
2021-06-09T22:33
россия
нато
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728256253_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_afc9bb1388737b1ebbe1c379de61b2bb.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Кремле на вопрос о возможности обсуждения президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в Женеве вопроса вхождения Киева в НАТО заявили, что тема Украины так или иначе будет затрагиваться."Тема Украины так или иначе будет затрагиваться", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Путин в интервью на телеканале "Россия 1" заявил, что не разделяет позицию тех, кто подсмеивается над заявлениями о возможности вступлении Киева в североатлантический альянс, никаких гарантий невступления Украины в него нет.
https://ria.ru/20210609/ukraina-1736367826.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728256253_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_8a19bbabd65c5a65d68fa1edace30069.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, украина, в мире