https://ria.ru/20210609/ukraina-1736374830.html

Путин и Байден обсудят Украину на встрече в Женеве

Путин и Байден обсудят Украину на встрече в Женеве - РИА Новости, 09.06.2021

Путин и Байден обсудят Украину на встрече в Женеве

В Кремле на вопрос о возможности обсуждения президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в Женеве вопроса вхождения Киева в НАТО заявили, что тема... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T22:00

2021-06-09T22:00

2021-06-09T22:33

россия

нато

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Кремле на вопрос о возможности обсуждения президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в Женеве вопроса вхождения Киева в НАТО заявили, что тема Украины так или иначе будет затрагиваться."Тема Украины так или иначе будет затрагиваться", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Путин в интервью на телеканале "Россия 1" заявил, что не разделяет позицию тех, кто подсмеивается над заявлениями о возможности вступлении Киева в североатлантический альянс, никаких гарантий невступления Украины в него нет.

https://ria.ru/20210609/ukraina-1736367826.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, украина, в мире