https://ria.ru/20210609/ukraina-1736367826.html
Путин заявил, что гарантий невступления Украины в НАТО нет
Путин заявил, что гарантий невступления Украины в НАТО нет - РИА Новости, 09.06.2021
Путин заявил, что гарантий невступления Украины в НАТО нет
Россия не знает, как строится разговор Киева и Вашингтона о возможности вхождения Украины в НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что не разделяет... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T20:21
2021-06-09T20:21
2021-06-09T23:29
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владимир путин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия не знает, как строится разговор Киева и Вашингтона о возможности вхождения Украины в НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что не разделяет позицию тех, кто подсмеивается над возможностью вступления Киева в эту организацию, никаких гарантий невступления в североатлантический альянс нет."По поводу вступления Украины в НАТО: да, я знаю и вижу комментарии наших обозревателей, вижу реакцию наших СМИ, наших политиков. Все так немножко посмеивается над (президентом Украины Владимиром) Зеленским, мол, все это болтовня и ничего не будет. У меня другое мнение. Я уже говорил, как произошло расширение НАТО, и уже сказал, что нас никто не спрашивал" , - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".Президент напомнил, что Запад все озабоченности просто проигнорировал."И я думаю, что это одна из версий. Мы ведь не знаем, как на самом деле строился разговор. Сейчас американские партнеры говорят, что им ничего не обещали. Откуда мы это знаем? А может быть, они ему просто сказали: знаешь что, ты рановато вылез, рано еще об этом говорить и ни к месту ты вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне двух президентов, что ты нам мешаешь, портишь нам обстановку саммита, помолчать не мог несколько дней, что ли. А на самом деле можно себе представить, что планы вступления в НАТО Украины обсуждаются, во всяком случае никто не говорит нет", - подчеркнул Путин.Он сообщил, что в своих прежних разговорах по этой теме с прежними американскими руководителями не раз слышал, что НАТО открытая организация. "Это первое. А второй тезис: каждый народ, каждое государство имеет право на выбор того, как он считает нужным обеспечить свою безопасность. Мне это было сказано неоднократно", - отметил президент.Он подчеркнул, что никаких гарантий невступления Украины в НАТО нет."И что они там разговаривали, о чем договорились, мы не знаем. А вот этот окрик из-за океана в сторону президента Украины, он, на мой взгляд, ничего не значит, и мы должны иметь это в виду и, конечно, имея это в виду, соответствующим образом выстраивать свои отношения в сфере безопасности с нашими партнерами и ближними соседями и с теми, кто извне руководит внешней политикой", - заявил Путин.Владимир Путин считает умными тех жителей Украины, которые являются противниками вступления страны в НАТО, поскольку они не хотят становиться "пушечным мясом" и "разменной монетой"."По последним данным, которые публикуются, как минимум 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО, и это умные люди. Я говорю без всякой иронии, не потому, что другие - глупые, а потому, что те, кто не хотят - понимают, что они не желают оказаться на линии огня, они не хотят быть разменной монетой или пушечным мясом", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, которое показал телеканал "Россия 1".Он также предположил, что эти люди "судя по всему, ощущают себя частью нашей общей цивилизации и не хотят, чтобы одна часть цивилизации противостояла другой части цивилизации и при этом исполняла какой-то танец под чужую музыку"."Умные люди", - заключил президент.
https://ria.ru/20210608/ukraina-1736220850.html
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россия, нато, владимир путин, украина, в мире
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия
не знает, как строится разговор Киева
и Вашингтона
о возможности вхождения Украины
в НАТО
, заявил президент РФ Владимир Путин
, отметив, что не разделяет позицию тех, кто подсмеивается над возможностью вступления Киева в эту организацию, никаких гарантий невступления в североатлантический альянс нет.
"По поводу вступления Украины в НАТО: да, я знаю и вижу комментарии наших обозревателей, вижу реакцию наших СМИ, наших политиков. Все так немножко посмеивается над (президентом Украины Владимиром) Зеленским, мол, все это болтовня и ничего не будет. У меня другое мнение. Я уже говорил, как произошло расширение НАТО, и уже сказал, что нас никто не спрашивал" , - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1
".
Президент напомнил, что Запад все озабоченности просто проигнорировал.
"И я думаю, что это одна из версий. Мы ведь не знаем, как на самом деле строился разговор. Сейчас американские партнеры говорят, что им ничего не обещали. Откуда мы это знаем? А может быть, они ему просто сказали: знаешь что, ты рановато вылез, рано еще об этом говорить и ни к месту ты вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне двух президентов, что ты нам мешаешь, портишь нам обстановку саммита, помолчать не мог несколько дней, что ли. А на самом деле можно себе представить, что планы вступления в НАТО Украины обсуждаются, во всяком случае никто не говорит нет", - подчеркнул Путин.
Он сообщил, что в своих прежних разговорах по этой теме с прежними американскими руководителями не раз слышал, что НАТО открытая организация. "Это первое. А второй тезис: каждый народ, каждое государство имеет право на выбор того, как он считает нужным обеспечить свою безопасность. Мне это было сказано неоднократно", - отметил президент.
Он подчеркнул, что никаких гарантий невступления Украины в НАТО нет.
"И что они там разговаривали, о чем договорились, мы не знаем. А вот этот окрик из-за океана в сторону президента Украины, он, на мой взгляд, ничего не значит, и мы должны иметь это в виду и, конечно, имея это в виду, соответствующим образом выстраивать свои отношения в сфере безопасности с нашими партнерами и ближними соседями и с теми, кто извне руководит внешней политикой", - заявил Путин.
Владимир Путин считает умными тех жителей Украины, которые являются противниками вступления страны в НАТО, поскольку они не хотят становиться "пушечным мясом" и "разменной монетой".
"По последним данным, которые публикуются, как минимум 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО, и это умные люди. Я говорю без всякой иронии, не потому, что другие - глупые, а потому, что те, кто не хотят - понимают, что они не желают оказаться на линии огня, они не хотят быть разменной монетой или пушечным мясом", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, которое показал телеканал "Россия 1".
Он также предположил, что эти люди "судя по всему, ощущают себя частью нашей общей цивилизации и не хотят, чтобы одна часть цивилизации противостояла другой части цивилизации и при этом исполняла какой-то танец под чужую музыку".
"Умные люди", - заключил президент.