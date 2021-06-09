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Путин сравнил украинский закон о коренных народах с идеями нацистов
Путин сравнил украинский закон о коренных народах с идеями нацистов - РИА Новости, 09.06.2021
Путин сравнил украинский закон о коренных народах с идеями нацистов
Президент России Владимир Путин заявил, что отрицательно относится к идее президента Украины Владимира Зеленского исключить русских из коренных народов Украины. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T20:05
2021-06-09T20:55
верховная рада украины
владимир зеленский
владимир путин
в мире
украина
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отрицательно относится к идее президента Украины Владимира Зеленского исключить русских из коренных народов Украины.Ранее Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов."Разумеется, отрицательно. Как еще к этому можно относиться", - сказал он в интервью на канале "Россия 1".Он отметил, что нужно вспомнить, как возникла Украина как государство."Это порождение советского периода. Большевики, организуя Советский Союз, создали в том числе союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что вот эти территории пришли в состав Российского государства или процесс их воссоединения с Россией начался в 1654 году после Ярославской Рады. И тогда те люди, которые проживали на этих территориях, а это, выражаясь сегодняшним языком, три области, так вот эти люди считали и называли себя русскими и православными", - сказал Путин.Он подчеркнул, что все это в есть документах, эти документы лежат в архивах."Они сами о себе писали как о русских людях и православных", - сказал президент России.Путин сообщил, что подумает о написании статьи насчет коренных народов, в том числе на Украине."Сейчас, мне кажется, не нужно и нет смысла, и у нас другой формат, мы не можем говорить в деталях. Кстати говоря, вы сейчас мне заронили хорошую мысль как-то высказаться на этот счет более основательно и подробно. Может быть, как я делал в отношении начала Второй мировой войны, даже подготовить отдельную статью. Я подумаю над этим", - сообщил он."Это абсолютно неприемлемо, абсолютно неприемлемо, не соответствует никаким нормам международного гуманитарного права", - заявил президент."Это мощный, серьезный удар по русскому народу в целом. Конечно, это не может быть для нас безразличным", - сказал Путин.Путин считает, что никакой реакции ОБСЕ и других организаций на дискриминационный законопроект о коренных народах Украины нет и, скорее всего, не будет, Киев в Европе предпочитают не задевать."Нет. Ничего мне об этом не известно, и мне кажется, я смею предположить, что никакой реакции и не будет", - сказал глава государства.Путин заявил, что идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии."Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее - это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии", - сказал Путин.Он задался вопросом, а как быть людям со смешанной кровью."Сам Зеленский - еврей по национальности. Я не знаю, у него, может быть, там кровь намешанная. Что делать вот с этими людьми? Их что, будут сейчас как в нацистской Германии - мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и не настоящего? Так здесь будут определять настоящего украинца и не настоящего? Я уже не говорю о других составляющих", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20210609/ukraina-1736297883.html
https://ria.ru/20210608/ukraina-1736215496.html
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верховная рада украины, владимир зеленский, владимир путин, в мире, украина

Путин сравнил украинский закон о коренных народах с идеями нацистов

20:05 09.06.2021 (обновлено: 20:55 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отрицательно относится к идее президента Украины Владимира Зеленского исключить русских из коренных народов Украины.
Ранее Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов.
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"Разумеется, отрицательно. Как еще к этому можно относиться", - сказал он в интервью на канале "Россия 1".
Он отметил, что нужно вспомнить, как возникла Украина как государство.
"Это порождение советского периода. Большевики, организуя Советский Союз, создали в том числе союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что вот эти территории пришли в состав Российского государства или процесс их воссоединения с Россией начался в 1654 году после Ярославской Рады. И тогда те люди, которые проживали на этих территориях, а это, выражаясь сегодняшним языком, три области, так вот эти люди считали и называли себя русскими и православными", - сказал Путин.
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Он подчеркнул, что все это в есть документах, эти документы лежат в архивах.
"Они сами о себе писали как о русских людях и православных", - сказал президент России.
Путин сообщил, что подумает о написании статьи насчет коренных народов, в том числе на Украине.
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"Сейчас, мне кажется, не нужно и нет смысла, и у нас другой формат, мы не можем говорить в деталях. Кстати говоря, вы сейчас мне заронили хорошую мысль как-то высказаться на этот счет более основательно и подробно. Может быть, как я делал в отношении начала Второй мировой войны, даже подготовить отдельную статью. Я подумаю над этим", - сообщил он.
"Это абсолютно неприемлемо, абсолютно неприемлемо, не соответствует никаким нормам международного гуманитарного права", - заявил президент.
"Это мощный, серьезный удар по русскому народу в целом. Конечно, это не может быть для нас безразличным", - сказал Путин.
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Путин считает, что никакой реакции ОБСЕ и других организаций на дискриминационный законопроект о коренных народах Украины нет и, скорее всего, не будет, Киев в Европе предпочитают не задевать.
"Нет. Ничего мне об этом не известно, и мне кажется, я смею предположить, что никакой реакции и не будет", - сказал глава государства.
Путин заявил, что идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии.
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"Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее - это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии", - сказал Путин.
Он задался вопросом, а как быть людям со смешанной кровью.
"Сам Зеленский - еврей по национальности. Я не знаю, у него, может быть, там кровь намешанная. Что делать вот с этими людьми? Их что, будут сейчас как в нацистской Германии - мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и не настоящего? Так здесь будут определять настоящего украинца и не настоящего? Я уже не говорю о других составляющих", - добавил глава государства.
 
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