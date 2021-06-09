https://ria.ru/20210609/ukraina-1736364236.html

Донбасс не нужен Украине, заявил Грызлов

Донбасс не нужен Украине, заявил Грызлов - РИА Новости, 09.06.2021

Донбасс не нужен Украине, заявил Грызлов

Исходя из переговорной стратегии Киева, Донбасс Украине не нужен, истинные намерения украинских властей - отторжение Донбасса и заморозка конфликта, сказал... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T19:54

2021-06-09T19:54

2021-06-09T19:54

россия

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

борис грызлов

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Исходя из переговорной стратегии Киева, Донбасс Украине не нужен, истинные намерения украинских властей - отторжение Донбасса и заморозка конфликта, сказал полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов."Исходя из переговорной стратегии и тактики Киева, очевидно, что по внутри- и внешнеполитическим соображениям, а также по экономическим причинам Донбасс не нужен Украине, а истинные намерения украинских властей – это отторжение Донбасса и заморозка конфликта", - сказал Грызлов журналистам.Он отметил, что в этой связи необходима максимальная открытость переговорного процесса.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности, в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210609/provokatsiya-1736350151.html

https://ria.ru/20210606/kravchuk-1735881572.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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2021

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россия, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, борис грызлов, в мире