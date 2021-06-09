Правительство Украины утвердило стратегию требования от России репараций
18:51 09.06.2021 (обновлено: 22:38 09.06.2021)
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Правительство Украины согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности страны до 2024 года. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Мы много работали совместно с другими институтами, экспертами и общественностью. Это первый в истории стратегический документ такого уровня по внешней политике Украины", — написал министр в Twitter.
Стратегию опубликовали на официальном сайте правительства. Отдельный раздел посвящен развитию отношений с Россией. Согласно документу, Киев намерен усилить давление и сдерживание Москвы с целью "прекращения агрессивной политики России" и "восстановления территориальной целостности Украины" при поддержке "широкой международной коалиции".
Отдельное место занимает пункт, обозначенный как "осуществление компенсаций и других форм репараций за ущерб, нанесенный Украине вследствие временной оккупации территорий".
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник среди условий для нормализации отношений с Россией указал, что Москва должна выплатить репарации после "возвращения" Киеву Крыма и "ухода" из Донбасса.
Украинские политики и чиновники обвиняют Кремль во вмешательстве в дела страны и агрессии. При этом киевские власти сами дискриминируют население по национальному и языковому признаку и на законодательном уровне выдавливают русский язык из употребления.
В Донбассе Вооруженные силы Украины совместно с радикальными националистами регулярно обстреливают мирное население, разрушая инфраструктуру и экономику региона. Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что выступает за мирное решение конфликта на востоке Украины путем реализации Минских соглашений. Киев всячески затягивает выполнение этого плана, а на переговорах выдвигает противоречащие договоренностям инициативы.