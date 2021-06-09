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Правительство Украины утвердило стратегию требования от России репараций
Правительство Украины утвердило стратегию требования от России репараций - РИА Новости, 09.06.2021
Правительство Украины утвердило стратегию требования от России репараций
Правительство Украины согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности страны до 2024 года. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T18:51
2021-06-09T22:38
россия
дмитрий кулеба
украина
в мире
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Правительство Украины согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности страны до 2024 года. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Стратегию опубликовали на официальном сайте правительства. Отдельный раздел посвящен развитию отношений с Россией. Согласно документу, Киев намерен усилить давление и сдерживание Москвы с целью "прекращения агрессивной политики России" и "восстановления территориальной целостности Украины" при поддержке "широкой международной коалиции".Отдельное место занимает пункт, обозначенный как "осуществление компенсаций и других форм репараций за ущерб, нанесенный Украине вследствие временной оккупации территорий".Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник среди условий для нормализации отношений с Россией указал, что Москва должна выплатить репарации после "возвращения" Киеву Крыма и "ухода" из Донбасса. Украинские политики и чиновники обвиняют Кремль во вмешательстве в дела страны и агрессии. При этом киевские власти сами дискриминируют население по национальному и языковому признаку и на законодательном уровне выдавливают русский язык из употребления.В Донбассе Вооруженные силы Украины совместно с радикальными националистами регулярно обстреливают мирное население, разрушая инфраструктуру и экономику региона. Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что выступает за мирное решение конфликта на востоке Украины путем реализации Минских соглашений. Киев всячески затягивает выполнение этого плана, а на переговорах выдвигает противоречащие договоренностям инициативы.
https://ria.ru/20210608/potok-1736146085.html
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россия, дмитрий кулеба, украина, в мире

Правительство Украины утвердило стратегию требования от России репараций

18:51 09.06.2021 (обновлено: 22:38 09.06.2021)
 
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Правительство Украины согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности страны до 2024 года. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Мы много работали совместно с другими институтами, экспертами и общественностью. Это первый в истории стратегический документ такого уровня по внешней политике Украины", — написал министр в Twitter.
Стратегию опубликовали на официальном сайте правительства. Отдельный раздел посвящен развитию отношений с Россией. Согласно документу, Киев намерен усилить давление и сдерживание Москвы с целью "прекращения агрессивной политики России" и "восстановления территориальной целостности Украины" при поддержке "широкой международной коалиции".
Отдельное место занимает пункт, обозначенный как "осуществление компенсаций и других форм репараций за ущерб, нанесенный Украине вследствие временной оккупации территорий".
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Украинские политики и чиновники обвиняют Кремль во вмешательстве в дела страны и агрессии. При этом киевские власти сами дискриминируют население по национальному и языковому признаку и на законодательном уровне выдавливают русский язык из употребления.
В Донбассе Вооруженные силы Украины совместно с радикальными националистами регулярно обстреливают мирное население, разрушая инфраструктуру и экономику региона. Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что выступает за мирное решение конфликта на востоке Украины путем реализации Минских соглашений. Киев всячески затягивает выполнение этого плана, а на переговорах выдвигает противоречащие договоренностям инициативы.
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