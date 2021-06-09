Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210609/ukraina-1736350989.html
Киев саботирует работу в контактной группе по Донбассу, заявил Грызлов
Киев саботирует работу в контактной группе по Донбассу, заявил Грызлов - РИА Новости, 09.06.2021
Киев саботирует работу в контактной группе по Донбассу, заявил Грызлов
Киев продолжает откровенно блокировать и саботировать работу в контактной группе по Донбассу, заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T18:31
2021-06-09T19:00
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
борис грызлов
ситуация в днр и лнр
донбасс
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155882/70/1558827019_0:0:2569:1446_1920x0_80_0_0_d36ffb507ba613420265ac54ee114b90.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Киев продолжает откровенно блокировать и саботировать работу в контактной группе по Донбассу, заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов.Киев на переговорах в контактной группе по Донбассу в закрытом формате заявляет о приверженности минским соглашениям, и таким образом получается, что позиция Киева имеет двойное дно, сказал полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.По его словам, Киев упорно держит в секрете от Донбасса свое видение будущих условий мирного политического урегулирования и не начинает диалог о будущем режиме сосуществования Донецка, Луганска и Украины."При этом все слышат публичные высказывания представителей Украины о том, что минские соглашения – это "удавка на шее Украины", что Донбасс – это "раковая опухоль". Тем не менее, в рамках переговоров в Контактной группе в закрытом формате украинские представители заявляют о приверженности минским соглашениям", - сказал Грызлов журналистам.Он добавил, что, таким образом, позиция Киева всегда имеет двойное дно, то есть кулуарно подтверждается приверженность минским соглашениям, публично высказывается прямо противоположная позиция, а практические действия соответствуют публичным заявлениям."В то же время в течение нескольких недель можно наблюдать значительное снижение количества нарушений. По сообщениям представителей Донецка и Луганска, за последние дни обстрелов со стороны Украины практически не было, соответственно, не открывался и ответный огонь. Очевидно, что украинские обстрелы носят не стихийный, а вполне управляемый характер, и обострения на линии соприкосновения возникают с учетом политических процессов на Украине и вокруг нее", - сказал Грызлов журналистам.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210609/provokatsiya-1736350151.html
https://ria.ru/20210609/ukraina-1736342360.html
https://ria.ru/20210606/kravchuk-1735881572.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155882/70/1558827019_0:0:2569:1926_1920x0_80_0_0_114a3693d83707f187c0ccf3fc4c708a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, борис грызлов, ситуация в днр и лнр, донбасс, киев, в мире

Киев саботирует работу в контактной группе по Донбассу, заявил Грызлов

18:31 09.06.2021 (обновлено: 19:00 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Киев продолжает откровенно блокировать и саботировать работу в контактной группе по Донбассу, заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов.
"Украинская сторона продолжает откровенно блокировать и саботировать работу в контактной группе. Киев стремится навязать обсуждение надуманных организационных и технических вопросов с целью не допустить принятия решений по существу, не допустить урегулирования конфликта в Донбассе", - сказал Грызлов журналистам.
Киев на переговорах в контактной группе по Донбассу в закрытом формате заявляет о приверженности минским соглашениям, и таким образом получается, что позиция Киева имеет двойное дно, сказал полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.
По его словам, Киев упорно держит в секрете от Донбасса свое видение будущих условий мирного политического урегулирования и не начинает диалог о будущем режиме сосуществования Донецка, Луганска и Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
Вчера, 18:27
Зеленский заявил о провокациях в Донбассе
"При этом все слышат публичные высказывания представителей Украины о том, что минские соглашения – это "удавка на шее Украины", что Донбасс – это "раковая опухоль". Тем не менее, в рамках переговоров в Контактной группе в закрытом формате украинские представители заявляют о приверженности минским соглашениям", - сказал Грызлов журналистам.
Он добавил, что, таким образом, позиция Киева всегда имеет двойное дно, то есть кулуарно подтверждается приверженность минским соглашениям, публично высказывается прямо противоположная позиция, а практические действия соответствуют публичным заявлениям.
Здание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
Вчера, 17:39
В МИД Украины заявили о готовности к разговору в "нормандском формате"
"В то же время в течение нескольких недель можно наблюдать значительное снижение количества нарушений. По сообщениям представителей Донецка и Луганска, за последние дни обстрелов со стороны Украины практически не было, соответственно, не открывался и ответный огонь. Очевидно, что украинские обстрелы носят не стихийный, а вполне управляемый характер, и обострения на линии соприкосновения возникают с учетом политических процессов на Украине и вокруг нее", - сказал Грызлов журналистам.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 15:54
Кравчук сравнил Донбасс с "раковой опухолью, которую нужно отрезать"
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаБорис ГрызловСитуация в ДНР и ЛНРДонбассКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки
09:02В Польше арестовали журналиста по обвинению в шпионаже в пользу России
09:01Вилла Ла Гранж в Женеве станет местом встречи Путина и Байдена
08:57Стрелявший по группе велосипедистов красноярец хотел их "вразумить"
08:49Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 12
08:47Хабаровского экс-министра строительства задержали по делу о взятке
08:38Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина
08:26В Хабаровске десять машин сгорели при пожаре в автосервисе
08:25В Приморье завели дело против мужчины, напавшего на медика скорой помощи
08:25Главный архитектор Москвы рассказал, когда ТЦ в столице станет меньше
08:20Россияне рассказали, куда поедут отдыхать с детьми летом
08:07Стали известны подробности о погибших в ДТП с автобусом на Урале
08:02Гобелены Рафаэля оказались в опасности из-за голубей
08:01Синоптики ожидают в Москве кратковременные дожди и до плюс 20
08:00В еврейской общине рассказали, почему дают иноверцам деньги под проценты
07:59В Узбекистане трое рабочих погибли при прокладке водопровода
07:51В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
07:40В Свердловской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
07:37У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4
07:35Названы самые счастливые города России
Лента новостейМолния