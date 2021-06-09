https://ria.ru/20210609/ukraina-1736350989.html

Киев саботирует работу в контактной группе по Донбассу, заявил Грызлов

Киев саботирует работу в контактной группе по Донбассу, заявил Грызлов - РИА Новости, 09.06.2021

Киев саботирует работу в контактной группе по Донбассу, заявил Грызлов

Киев продолжает откровенно блокировать и саботировать работу в контактной группе по Донбассу, заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T18:31

2021-06-09T18:31

2021-06-09T19:00

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

борис грызлов

ситуация в днр и лнр

донбасс

киев

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Киев продолжает откровенно блокировать и саботировать работу в контактной группе по Донбассу, заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов.Киев на переговорах в контактной группе по Донбассу в закрытом формате заявляет о приверженности минским соглашениям, и таким образом получается, что позиция Киева имеет двойное дно, сказал полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.По его словам, Киев упорно держит в секрете от Донбасса свое видение будущих условий мирного политического урегулирования и не начинает диалог о будущем режиме сосуществования Донецка, Луганска и Украины."При этом все слышат публичные высказывания представителей Украины о том, что минские соглашения – это "удавка на шее Украины", что Донбасс – это "раковая опухоль". Тем не менее, в рамках переговоров в Контактной группе в закрытом формате украинские представители заявляют о приверженности минским соглашениям", - сказал Грызлов журналистам.Он добавил, что, таким образом, позиция Киева всегда имеет двойное дно, то есть кулуарно подтверждается приверженность минским соглашениям, публично высказывается прямо противоположная позиция, а практические действия соответствуют публичным заявлениям."В то же время в течение нескольких недель можно наблюдать значительное снижение количества нарушений. По сообщениям представителей Донецка и Луганска, за последние дни обстрелов со стороны Украины практически не было, соответственно, не открывался и ответный огонь. Очевидно, что украинские обстрелы носят не стихийный, а вполне управляемый характер, и обострения на линии соприкосновения возникают с учетом политических процессов на Украине и вокруг нее", - сказал Грызлов журналистам.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210609/provokatsiya-1736350151.html

https://ria.ru/20210609/ukraina-1736342360.html

https://ria.ru/20210606/kravchuk-1735881572.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, борис грызлов, ситуация в днр и лнр, донбасс, киев, в мире