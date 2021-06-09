На Украине предложили утвердить стратегию с планом противодействия России
"Обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, возобновление ее территориальной целостности, противодействие агрессивной политике Российской Федерации, курс на членство в ЕС и НАТО, продвижение украинского импорта и привлечение иностранных инвестиций, защита прав и интересов граждан за границей являются приоритетными направлениями внешней политики", - говорится пояснительной записке к проекту указа президента, который утвердило правительство.
Стратегия предусматривает стремление Украины развивать отношения стратегического характера с ключевыми партнерами, в первую очередь с ЕС и НАТО, а также развитие выгодного сотрудничества с другими странами и международными организациями. В документе говорится, что Украина стремится к обеспечению безопасности и мира в Балто-Черноморском регионе, а также строит "отношения добрососедства с дружественными соседними странами".
В документе говорится, что "политика РФ сегодня является основной угрозой для Украины и Европы".
Стратегия также предусматривает противодействие "российской агрессии политико-дипломатическими методами". В том числе Киев намерен сконцентрировать свои усилия на расширении круга стран, которые активно поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины "в противодействии с Россией". Украина намерена активизировать диалог со странами-партнерами для обеспечения поддержки позиции и инициатив страны в вопросе возобновления ее территориальной целостности, в частности в рамках "нормандского формата", саммита "Крымская платформа" и других существующих и возможных новых форматов.
Украина также намерена продолжать активную работу по "противодействию РФ" в международных судебных инстанциях, в том числе в Международном суде ООН и Европейском суде по правам человека.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.