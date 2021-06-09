https://ria.ru/20210609/ukraina-1736297883.html

На Украине предложили утвердить стратегию с планом противодействия России

На Украине предложили утвердить стратегию с планом противодействия России - РИА Новости, 09.06.2021

На Украине предложили утвердить стратегию с планом противодействия России

Кабинет министров Украины на заседании в среду предложил СНБО утвердить стратегию внешнеполитической деятельности страны с курсом в ЕС и НАТО и планом... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T14:26

2021-06-09T14:26

2021-06-09T14:26

россия

верховная рада украины

европейский суд по правам человека

москва

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155300/21/1553002124_0:4:2320:1309_1920x0_80_0_0_e12f8cfaea1111d1465247c5756f1d04.jpg

КИЕВ, 9 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду предложил СНБО утвердить стратегию внешнеполитической деятельности страны с курсом в ЕС и НАТО и планом противодействия "агрессивной политике РФ", трансляция заседания шла на канале правительства в Youtube."Обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, возобновление ее территориальной целостности, противодействие агрессивной политике Российской Федерации, курс на членство в ЕС и НАТО, продвижение украинского импорта и привлечение иностранных инвестиций, защита прав и интересов граждан за границей являются приоритетными направлениями внешней политики", - говорится пояснительной записке к проекту указа президента, который утвердило правительство.Стратегия предусматривает стремление Украины развивать отношения стратегического характера с ключевыми партнерами, в первую очередь с ЕС и НАТО, а также развитие выгодного сотрудничества с другими странами и международными организациями. В документе говорится, что Украина стремится к обеспечению безопасности и мира в Балто-Черноморском регионе, а также строит "отношения добрососедства с дружественными соседними странами".В документе говорится, что "политика РФ сегодня является основной угрозой для Украины и Европы".Стратегия также предусматривает противодействие "российской агрессии политико-дипломатическими методами". В том числе Киев намерен сконцентрировать свои усилия на расширении круга стран, которые активно поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины "в противодействии с Россией". Украина намерена активизировать диалог со странами-партнерами для обеспечения поддержки позиции и инициатив страны в вопросе возобновления ее территориальной целостности, в частности в рамках "нормандского формата", саммита "Крымская платформа" и других существующих и возможных новых форматов.Украина также намерена продолжать активную работу по "противодействию РФ" в международных судебных инстанциях, в том числе в Международном суде ООН и Европейском суде по правам человека.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210608/ukraina-1736220850.html

https://ria.ru/20210608/ukraina-1736211580.html

россия

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, верховная рада украины, европейский суд по правам человека, москва, киев, в мире