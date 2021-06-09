https://ria.ru/20210609/uilan-1736324149.html

Рябков назвал заявления о возможности помиловании Уилана спекулятивными

Рябков назвал заявления о возможности помиловании Уилана спекулятивными - РИА Новости, 09.06.2021

Рябков назвал заявления о возможности помиловании Уилана спекулятивными

Никакие аспекты дела осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана в настоящий момент не прорабатываются, в том числе в преддверии скорого... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T16:20

2021-06-09T16:20

2021-06-09T16:33

россия

пол уилан

сергей рябков

сша

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Никакие аспекты дела осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана в настоящий момент не прорабатываются, в том числе в преддверии скорого российско-американского саммита, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Саммит Россия - США пройдет 16 июня в Женеве."Это все чисто спекулятивные подходы, они так или иначе замыкаются на работу, которую выполняют адвокаты. У нас нет никаких оснований говорить о том, что сейчас что-то прорабатывается в контексте саммита, или вне контекста саммита. В любом случае информационный фон вокруг предстоящего мероприятия насыщается сюжетами, которые к реальной жизни имеют очень мало отношения. Об этом можно только сожалеть", - сказал Рябков, комментируя заявление адвокатов Уилана о том, что их подзащитный рассчитывает на добрую волю президента РФ и на выдворение из России.Мосгорсуд в июне 2020 года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии № 17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.

https://ria.ru/20210609/uilan-1736309842.html

россия

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россия, пол уилан, сергей рябков, сша, в мире