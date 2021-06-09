Рябков назвал заявления о возможности помиловании Уилана спекулятивными
16:20 09.06.2021 (обновлено: 16:33 09.06.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Никакие аспекты дела осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана в настоящий момент не прорабатываются, в том числе в преддверии скорого российско-американского саммита, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Саммит Россия - США пройдет 16 июня в Женеве.
"Это все чисто спекулятивные подходы, они так или иначе замыкаются на работу, которую выполняют адвокаты. У нас нет никаких оснований говорить о том, что сейчас что-то прорабатывается в контексте саммита, или вне контекста саммита. В любом случае информационный фон вокруг предстоящего мероприятия насыщается сюжетами, которые к реальной жизни имеют очень мало отношения. Об этом можно только сожалеть", - сказал Рябков, комментируя заявление адвокатов Уилана о том, что их подзащитный рассчитывает на добрую волю президента РФ и на выдворение из России.
Мосгорсуд в июне 2020 года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии № 17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.