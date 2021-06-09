https://ria.ru/20210609/uilan-1736309842.html

Адвокат рассказал, почему Уилан перестал надеяться на помилование

Адвокат рассказал, почему Уилан перестал надеяться на помилование - РИА Новости, 09.06.2021

Адвокат рассказал, почему Уилан перестал надеяться на помилование

Осуждённый за шпионаж американец Пол Уилан заявил, что больше не рассчитывает на помилование, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T15:12

2021-06-09T15:12

2021-06-09T15:59

дело пола уилана

россия

пол уилан

онк

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москва

сша

общество

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Осуждённый за шпионаж американец Пол Уилан заявил, что больше не рассчитывает на помилование, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.Пол Уилан рассчитывает, что его выдворят из России, а в ответ США в порядке взаимности выдворит кого-либо из осужденных россиян, также сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков, который в среду посетил его в колонии."Он не надеется на обмен, а рассчитывает на другую процедуру. Есть такая мера, как выдворение в другую страну, а в ответ США в порядке взаимности может выдворить кого-то из осужденных россиян. Он просил обратиться к президентам, которые на саммите будут обсуждать глобальные вопросы, но должны в первую очередь подумать о простых гражданах - простом американце и простом россиянине", - сказал адвокат.Пол Уилан не жалуется на условия в мордовской колонии: там есть другие иностранцы и книги на английском языке, также сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков, который в среду посетил его в колонии.По его словам, другие осужденные Уилана сторонятся, но притеснений нет."Никаких оскорблений нет, но администрация строгая - у него уже пять предупреждений", - отметил Жеребенков. Одно из предупреждений вынесено за "оставление рабочего места" - Уилан пошел попить воды, другое за то, что снял куртку.Американский консул навещает осужденного за шпионаж Пола Уилана в колонии каждый месяц, добавил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков."Уилан позитивно настроен, к условиям содержания у него претензий нет. Консул навещает его каждый месяц", - сказал адвокат, который в среду посетил своего клиента в колонии.Накануне Уилана посетил председатель региональной ОНК Валерий Крутов. По словам омбудсмена, американец рассказал ему, что надеется на обмен после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.Ранее брат Уилана сообщал, что Пол дважды обращался к Путину с прошением о помиловании, но ответа пока не получал. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на это отметил, что "существует определенная процедура помилования", по которой решения сперва принимают соответствующие региональные и федеральные комиссии.Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. И одновременно – одной из многочисленных болевых точек в отношениях России и США.Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь скорого обмена, но, не дождавшись его, в начале сентября был этапирован из СИЗО.

https://ria.ru/20210402/amerikanets-1603929882.html

https://ria.ru/20210216/obmen-1597662313.html

https://ria.ru/20210607/uilan-1736023435.html

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