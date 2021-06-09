Подозреваемый в убийстве женщины на Урале провел в колониях 28 лет
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве жительницы города Березовский Свердловской области ранее около 28 лет отбывал наказания за различные тяжкие преступления и последний раз освободился из колонии в марте прошлого года, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Жительница Березовского пропала вечером 5 июня после того, как уехала из дома в Екатеринбург. По данным следствия, возвращаясь обратно, в ночь на 6 июня она села в попутную машину, которая через некоторое время выехала из уральской столицы. Водителем оказался 49-летний житель Нижнего Тагила, который на допросе признался в убийстве женщины. По данным СУСК, подозреваемый имел значительные долги перед микрофинансовыми организациями, поэтому он специально приехал в Екатеринбург, чтобы кого-нибудь ограбить.
"Задержанный представителями МВД гражданин ранее порядка 28 лет провел в тюрьмах и лагерях за серию тяжких преступлений, в том числе за изнасилования, разбойные нападения, побег из колонии в Ивделе, за кражи, убийства и мошенничество. В последний раз он освободился из мест лишения свободы в марте 2020 года", - сказал Горелых.
По его словам, после убийства женщины подозреваемый дважды возвращался к месту сокрытия тела, чтобы убедиться, что она мертва. Похищенные у жертвы личные вещи, кроме драгоценностей, мужчина разбросал по трассе. При этом, по словам Горелых, подозреваемый при даче признательных показаний пытался покончить с собой.