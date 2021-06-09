https://ria.ru/20210609/ubiystvo-1736320960.html

Подозреваемый в убийстве женщины на Урале провел в колониях 28 лет

Подозреваемый в убийстве женщины на Урале провел в колониях 28 лет - РИА Новости, 09.06.2021

Подозреваемый в убийстве женщины на Урале провел в колониях 28 лет

Подозреваемый в убийстве жительницы города Березовский Свердловской области ранее около 28 лет отбывал наказания за различные тяжкие преступления и последний... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T16:04

2021-06-09T16:04

2021-06-09T16:04

березовский

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве жительницы города Березовский Свердловской области ранее около 28 лет отбывал наказания за различные тяжкие преступления и последний раз освободился из колонии в марте прошлого года, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Жительница Березовского пропала вечером 5 июня после того, как уехала из дома в Екатеринбург. По данным следствия, возвращаясь обратно, в ночь на 6 июня она села в попутную машину, которая через некоторое время выехала из уральской столицы. Водителем оказался 49-летний житель Нижнего Тагила, который на допросе признался в убийстве женщины. По данным СУСК, подозреваемый имел значительные долги перед микрофинансовыми организациями, поэтому он специально приехал в Екатеринбург, чтобы кого-нибудь ограбить.По его словам, после убийства женщины подозреваемый дважды возвращался к месту сокрытия тела, чтобы убедиться, что она мертва. Похищенные у жертвы личные вещи, кроме драгоценностей, мужчина разбросал по трассе. При этом, по словам Горелых, подозреваемый при даче признательных показаний пытался покончить с собой.

https://ria.ru/20210331/ubiystvo-1603498666.html

березовский

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

березовский, свердловская область, происшествия