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Подозреваемый в убийстве женщины на Урале провел в колониях 28 лет
Подозреваемый в убийстве женщины на Урале провел в колониях 28 лет - РИА Новости, 09.06.2021
Подозреваемый в убийстве женщины на Урале провел в колониях 28 лет
Подозреваемый в убийстве жительницы города Березовский Свердловской области ранее около 28 лет отбывал наказания за различные тяжкие преступления и последний... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T16:04
2021-06-09T16:04
березовский
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве жительницы города Березовский Свердловской области ранее около 28 лет отбывал наказания за различные тяжкие преступления и последний раз освободился из колонии в марте прошлого года, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Жительница Березовского пропала вечером 5 июня после того, как уехала из дома в Екатеринбург. По данным следствия, возвращаясь обратно, в ночь на 6 июня она села в попутную машину, которая через некоторое время выехала из уральской столицы. Водителем оказался 49-летний житель Нижнего Тагила, который на допросе признался в убийстве женщины. По данным СУСК, подозреваемый имел значительные долги перед микрофинансовыми организациями, поэтому он специально приехал в Екатеринбург, чтобы кого-нибудь ограбить.По его словам, после убийства женщины подозреваемый дважды возвращался к месту сокрытия тела, чтобы убедиться, что она мертва. Похищенные у жертвы личные вещи, кроме драгоценностей, мужчина разбросал по трассе. При этом, по словам Горелых, подозреваемый при даче признательных показаний пытался покончить с собой.
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березовский, свердловская область, происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины на Урале провел в колониях 28 лет

16:04 09.06.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве жительницы города Березовский Свердловской области ранее около 28 лет отбывал наказания за различные тяжкие преступления и последний раз освободился из колонии в марте прошлого года, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Жительница Березовского пропала вечером 5 июня после того, как уехала из дома в Екатеринбург. По данным следствия, возвращаясь обратно, в ночь на 6 июня она села в попутную машину, которая через некоторое время выехала из уральской столицы. Водителем оказался 49-летний житель Нижнего Тагила, который на допросе признался в убийстве женщины. По данным СУСК, подозреваемый имел значительные долги перед микрофинансовыми организациями, поэтому он специально приехал в Екатеринбург, чтобы кого-нибудь ограбить.
"Задержанный представителями МВД гражданин ранее порядка 28 лет провел в тюрьмах и лагерях за серию тяжких преступлений, в том числе за изнасилования, разбойные нападения, побег из колонии в Ивделе, за кражи, убийства и мошенничество. В последний раз он освободился из мест лишения свободы в марте 2020 года", - сказал Горелых.
По его словам, после убийства женщины подозреваемый дважды возвращался к месту сокрытия тела, чтобы убедиться, что она мертва. Похищенные у жертвы личные вещи, кроме драгоценностей, мужчина разбросал по трассе. При этом, по словам Горелых, подозреваемый при даче признательных показаний пытался покончить с собой.
Андрей Алипченков
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БерезовскийСвердловская областьПроисшествия
 
 
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