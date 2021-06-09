https://ria.ru/20210609/ubiystvo-1736304084.html

На Урале нашли тело пропавшей женщины и задержали предполагаемого убийцу

На Урале нашли тело пропавшей женщины и задержали предполагаемого убийцу - РИА Новости, 09.06.2021

На Урале нашли тело пропавшей женщины и задержали предполагаемого убийцу

Следователи нашли тело пропавшей без вести жительницы города Березовский Свердловской области, подозреваемый в ее убийстве задержан и дал признательные... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T14:52

2021-06-09T14:52

2021-06-09T14:52

следственный комитет россии (ск рф)

березовский

свердловская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Следователи нашли тело пропавшей без вести жительницы города Березовский Свердловской области, подозреваемый в ее убийстве задержан и дал признательные показания, сообщает региональное управление СК РФ.По данным следствия, на днях в полицию поступило сообщение об исчезновении 35-летней женщины, которая вечером 5 июня ушла из своего дома, после чего связь с ней пропала. Как установили правоохранители, после своего ухода из дома жительница Березовского на такси направилась в Екатеринбург, а возвращаясь обратно, в ночь на 6 июня она села в попутную машину, которая через некоторое время выехала из уральской столицы и проследовала по Серовскому тракту."Следователи СКР и полицейские в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий установили владельца этой машины – 49-летнего ранее судимого жителя Нижнего Тагила, а также его местонахождение. В ходе допроса мужчина признался в совершении убийства женщины и пояснил, что сделал это с целью хищения принадлежащих ей ценных вещей. При этом он отметил, что у него имеются значительные долги перед микрофинансовыми организациями, поэтому в ночь на 6 июня он специально приехал в Екатеринбург, чтобы кого-нибудь ограбить и тем самым улучшить свое финансовое положение. Катаясь по городу на машине, он встретил одиноко идущую женщину, которая в итоге и стала его жертвой", - говорится в сообщении.Как добавили в СУСК, после допроса подозреваемый показал место сокрытия тела потерпевшей. Сейчас подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ведомстве.По данным руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, изначально подозреваемый рассказал полицейским, что высадил пассажирку у кафе на серовской трассе, однако после проверки показаний на детекторе лжи он сознался в преступлении. Тело женщины, по его словам, найдено на 31-м километре трассы Екатеринбург-Серов в зарослях крапивы, оно было тщательно замаскировано ветками деревьев.

https://ria.ru/20210522/ubiystvo-1733341415.html

березовский

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), березовский, свердловская область, происшествия