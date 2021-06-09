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На Урале нашли тело пропавшей женщины и задержали предполагаемого убийцу
На Урале нашли тело пропавшей женщины и задержали предполагаемого убийцу - РИА Новости, 09.06.2021
На Урале нашли тело пропавшей женщины и задержали предполагаемого убийцу
Следователи нашли тело пропавшей без вести жительницы города Березовский Свердловской области, подозреваемый в ее убийстве задержан и дал признательные... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:52
2021-06-09T14:52
следственный комитет россии (ск рф)
березовский
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Следователи нашли тело пропавшей без вести жительницы города Березовский Свердловской области, подозреваемый в ее убийстве задержан и дал признательные показания, сообщает региональное управление СК РФ.По данным следствия, на днях в полицию поступило сообщение об исчезновении 35-летней женщины, которая вечером 5 июня ушла из своего дома, после чего связь с ней пропала. Как установили правоохранители, после своего ухода из дома жительница Березовского на такси направилась в Екатеринбург, а возвращаясь обратно, в ночь на 6 июня она села в попутную машину, которая через некоторое время выехала из уральской столицы и проследовала по Серовскому тракту."Следователи СКР и полицейские в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий установили владельца этой машины – 49-летнего ранее судимого жителя Нижнего Тагила, а также его местонахождение. В ходе допроса мужчина признался в совершении убийства женщины и пояснил, что сделал это с целью хищения принадлежащих ей ценных вещей. При этом он отметил, что у него имеются значительные долги перед микрофинансовыми организациями, поэтому в ночь на 6 июня он специально приехал в Екатеринбург, чтобы кого-нибудь ограбить и тем самым улучшить свое финансовое положение. Катаясь по городу на машине, он встретил одиноко идущую женщину, которая в итоге и стала его жертвой", - говорится в сообщении.Как добавили в СУСК, после допроса подозреваемый показал место сокрытия тела потерпевшей. Сейчас подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ведомстве.По данным руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, изначально подозреваемый рассказал полицейским, что высадил пассажирку у кафе на серовской трассе, однако после проверки показаний на детекторе лжи он сознался в преступлении. Тело женщины, по его словам, найдено на 31-м километре трассы Екатеринбург-Серов в зарослях крапивы, оно было тщательно замаскировано ветками деревьев.
https://ria.ru/20210522/ubiystvo-1733341415.html
березовский
свердловская область
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следственный комитет россии (ск рф), березовский, свердловская область, происшествия

На Урале нашли тело пропавшей женщины и задержали предполагаемого убийцу

14:52 09.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Следователи нашли тело пропавшей без вести жительницы города Березовский Свердловской области, подозреваемый в ее убийстве задержан и дал признательные показания, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным следствия, на днях в полицию поступило сообщение об исчезновении 35-летней женщины, которая вечером 5 июня ушла из своего дома, после чего связь с ней пропала. Как установили правоохранители, после своего ухода из дома жительница Березовского на такси направилась в Екатеринбург, а возвращаясь обратно, в ночь на 6 июня она села в попутную машину, которая через некоторое время выехала из уральской столицы и проследовала по Серовскому тракту.
"Следователи СКР и полицейские в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий установили владельца этой машины – 49-летнего ранее судимого жителя Нижнего Тагила, а также его местонахождение. В ходе допроса мужчина признался в совершении убийства женщины и пояснил, что сделал это с целью хищения принадлежащих ей ценных вещей. При этом он отметил, что у него имеются значительные долги перед микрофинансовыми организациями, поэтому в ночь на 6 июня он специально приехал в Екатеринбург, чтобы кого-нибудь ограбить и тем самым улучшить свое финансовое положение. Катаясь по городу на машине, он встретил одиноко идущую женщину, которая в итоге и стала его жертвой", - говорится в сообщении.
Как добавили в СУСК, после допроса подозреваемый показал место сокрытия тела потерпевшей. Сейчас подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ведомстве.
По данным руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, изначально подозреваемый рассказал полицейским, что высадил пассажирку у кафе на серовской трассе, однако после проверки показаний на детекторе лжи он сознался в преступлении. Тело женщины, по его словам, найдено на 31-м километре трассы Екатеринбург-Серов в зарослях крапивы, оно было тщательно замаскировано ветками деревьев.
Леонид Печников - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
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