https://ria.ru/20210609/ubiystvo-1736293471.html

Присяжные признали фигуранта дела о нападении на геев в Москве виновным

Присяжные признали фигуранта дела о нападении на геев в Москве виновным - РИА Новости, 09.06.2021

Присяжные признали фигуранта дела о нападении на геев в Москве виновным

Присяжные признали Антона Бережного, сбежавшего из здания суда, но затем арестованного, виновным в нападении на геев на Курском вокзале Москвы, в результате... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T14:01

2021-06-09T14:01

2021-06-09T14:01

россия

курский вокзал

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Присяжные признали Антона Бережного, сбежавшего из здания суда, но затем арестованного, виновным в нападении на геев на Курском вокзале Москвы, в результате чего один мужчина погиб, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда столицы Ирина Софинская.Она добавила, что, по мнению присяжных, подсудимый заслуживает снисхождения.Вопрос о наказании суд обсудит позднее в среду.Как установило следствие, в июне 2019 года Бережной с ножом напал на двух мужчин из-за их сексуальной ориентации: один в итоге был убит, другой отделался легким ранением. Сейчас дело слушается во второй раз - в первый раз присяжные оправдали его по эпизоду убийства, после чего его освободили из-под стражи в зале суда.Апелляцию подал и прокурор, и представитель потерпевших, Мосгорсуд отменил оправдательный приговор, а дело было передано на новое рассмотрение, но уже с новой квалификацией его деяния – по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть". Максимальная санкция этих двух статей одинаковая – до 15 лет лишения свободы. Помимо этого, ему вменяют нанесение побоев.Новая мера пресечения не избиралась, и перед вынесением вердикта Бережной просто ушел из здания суда. Его объявили в розыск, а спустя несколько дней задержали и арестовали.

https://ria.ru/20201007/kriminal-1578559541.html

https://ria.ru/20210524/soobschestvo-1733641767.html

россия

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россия, курский вокзал, москва, происшествия