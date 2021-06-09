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Присяжные признали фигуранта дела о нападении на геев в Москве виновным
Присяжные признали фигуранта дела о нападении на геев в Москве виновным - РИА Новости, 09.06.2021
Присяжные признали фигуранта дела о нападении на геев в Москве виновным
Присяжные признали Антона Бережного, сбежавшего из здания суда, но затем арестованного, виновным в нападении на геев на Курском вокзале Москвы, в результате... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:01
2021-06-09T14:01
россия
курский вокзал
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Присяжные признали Антона Бережного, сбежавшего из здания суда, но затем арестованного, виновным в нападении на геев на Курском вокзале Москвы, в результате чего один мужчина погиб, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда столицы Ирина Софинская.Она добавила, что, по мнению присяжных, подсудимый заслуживает снисхождения.Вопрос о наказании суд обсудит позднее в среду.Как установило следствие, в июне 2019 года Бережной с ножом напал на двух мужчин из-за их сексуальной ориентации: один в итоге был убит, другой отделался легким ранением. Сейчас дело слушается во второй раз - в первый раз присяжные оправдали его по эпизоду убийства, после чего его освободили из-под стражи в зале суда.Апелляцию подал и прокурор, и представитель потерпевших, Мосгорсуд отменил оправдательный приговор, а дело было передано на новое рассмотрение, но уже с новой квалификацией его деяния – по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть". Максимальная санкция этих двух статей одинаковая – до 15 лет лишения свободы. Помимо этого, ему вменяют нанесение побоев.Новая мера пресечения не избиралась, и перед вынесением вердикта Бережной просто ушел из здания суда. Его объявили в розыск, а спустя несколько дней задержали и арестовали.
https://ria.ru/20201007/kriminal-1578559541.html
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россия, курский вокзал, москва, происшествия

Присяжные признали фигуранта дела о нападении на геев в Москве виновным

14:01 09.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Присяжные признали Антона Бережного, сбежавшего из здания суда, но затем арестованного, виновным в нападении на геев на Курском вокзале Москвы, в результате чего один мужчина погиб, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда столицы Ирина Софинская.
"Присяжные единодушно признали Бережного Антона виновным в совершении инкриминируемых ему действий", - сказала пресс-секретарь.
Она добавила, что, по мнению присяжных, подсудимый заслуживает снисхождения.
Вопрос о наказании суд обсудит позднее в среду.
Как установило следствие, в июне 2019 года Бережной с ножом напал на двух мужчин из-за их сексуальной ориентации: один в итоге был убит, другой отделался легким ранением. Сейчас дело слушается во второй раз - в первый раз присяжные оправдали его по эпизоду убийства, после чего его освободили из-под стражи в зале суда.
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Новая мера пресечения не избиралась, и перед вынесением вердикта Бережной просто ушел из здания суда. Его объявили в розыск, а спустя несколько дней задержали и арестовали.
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