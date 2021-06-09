https://ria.ru/20210609/ubiystvo-1736248544.html

В Архангельской области женщина убила отца за то, что он ел из кастрюли

В Архангельской области женщина убила отца за то, что он ел из кастрюли - РИА Новости, 09.06.2021

В Архангельской области женщина убила отца за то, что он ел из кастрюли

Следователи в Архангельской области задержали за убийство жительницу Плесецкого района, которая призналась в том, что повздорила с отцом, хлебавшим суп прямо из РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T10:32

2021-06-09T10:32

2021-06-09T10:32

россия

архангельская область

плесецкий район

происшествия

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МУРМАНСК, 9 июн – РИА Новости. Следователи в Архангельской области задержали за убийство жительницу Плесецкого района, которая призналась в том, что повздорила с отцом, хлебавшим суп прямо из кастрюли, и ударила его ножом в спину, сообщили в региональном СУСК РФ,Шестого июня утром у частного дома в поселке Савинский было обнаружено тело 70-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением в спину. По подозрению в совершении преступления была задержана 36-летняя дочь убитого."В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и пояснила следователю, что конфликт с отцом произошел из-за того, что он ел суп ложкой прямо из кастрюли. В ходе словесной ссоры она ударила его ножом в спину. В содеянном раскаивается", - говорится в сообщении.Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/ubiystvo-1735163641.html

россия

архангельская область

плесецкий район

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россия, архангельская область, плесецкий район, происшествия