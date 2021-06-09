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В Архангельской области женщина убила отца за то, что он ел из кастрюли
В Архангельской области женщина убила отца за то, что он ел из кастрюли - РИА Новости, 09.06.2021
В Архангельской области женщина убила отца за то, что он ел из кастрюли
Следователи в Архангельской области задержали за убийство жительницу Плесецкого района, которая призналась в том, что повздорила с отцом, хлебавшим суп прямо из РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:32
2021-06-09T10:32
россия
архангельская область
плесецкий район
происшествия
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МУРМАНСК, 9 июн – РИА Новости. Следователи в Архангельской области задержали за убийство жительницу Плесецкого района, которая призналась в том, что повздорила с отцом, хлебавшим суп прямо из кастрюли, и ударила его ножом в спину, сообщили в региональном СУСК РФ,Шестого июня утром у частного дома в поселке Савинский было обнаружено тело 70-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением в спину. По подозрению в совершении преступления была задержана 36-летняя дочь убитого."В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и пояснила следователю, что конфликт с отцом произошел из-за того, что он ел суп ложкой прямо из кастрюли. В ходе словесной ссоры она ударила его ножом в спину. В содеянном раскаивается", - говорится в сообщении.Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в ведомстве.
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россия
архангельская область
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россия, архангельская область, плесецкий район, происшествия

В Архангельской области женщина убила отца за то, что он ел из кастрюли

10:32 09.06.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Фото : СК РФ
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МУРМАНСК, 9 июн – РИА Новости. Следователи в Архангельской области задержали за убийство жительницу Плесецкого района, которая призналась в том, что повздорила с отцом, хлебавшим суп прямо из кастрюли, и ударила его ножом в спину, сообщили в региональном СУСК РФ,
Шестого июня утром у частного дома в поселке Савинский было обнаружено тело 70-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением в спину. По подозрению в совершении преступления была задержана 36-летняя дочь убитого.
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"В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и пояснила следователю, что конфликт с отцом произошел из-за того, что он ел суп ложкой прямо из кастрюли. В ходе словесной ссоры она ударила его ножом в спину. В содеянном раскаивается", - говорится в сообщении.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в ведомстве.
 
РоссияАрхангельская областьПлесецкий районПроисшествия
 
 
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