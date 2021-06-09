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В США назвали цель в отношении "Северного потока — 2"
В США назвали цель в отношении "Северного потока — 2" - РИА Новости, 09.06.2021
В США назвали цель в отношении "Северного потока — 2"
США намерены сделать "все возможное", чтобы "Северный поток-2" не стал политическим оружием Москвы, заявил на брифинге в среду представитель госдепартамента США РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T21:48
2021-06-09T21:48
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
нед прайс
балтийское море
евросоюз
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. США намерены сделать "все возможное", чтобы "Северный поток-2" не стал политическим оружием Москвы, заявил на брифинге в среду представитель госдепартамента США Нед Прайс.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США добиваются от Германии "автоматических" мер против последствий работы "Северного потока 2". Кроме того, он отметил, что США по-прежнему будут работать над тем, чтобы газопровод не заработал.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210608/posledstviya-1736224416.html
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балтийское море
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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, нед прайс, балтийское море, евросоюз, сша, в мире

В США назвали цель в отношении "Северного потока — 2"

21:48 09.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. США намерены сделать "все возможное", чтобы "Северный поток-2" не стал политическим оружием Москвы, заявил на брифинге в среду представитель госдепартамента США Нед Прайс.

"Наша цель заключается в том, чтобы сделать все, как с помощью санкций, так и дипломатии <…>, чтобы трубопровод ("Северный поток-2") не использовался в качестве политического оружия", - сказал Прайс на брифинге журналистам.

Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 23:57
Блинкен заявил о "худших" для США последствиях строительства "Северного потока — 2"
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США добиваются от Германии "автоматических" мер против последствий работы "Северного потока 2". Кроме того, он отметил, что США по-прежнему будут работать над тем, чтобы газопровод не заработал.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 17:47
В США пообещали не допустить запуск "Северного потока — 2"
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
 
РоссияAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Нед ПрайсБалтийское мореЕвросоюзСШАВ мире
 
 
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