https://ria.ru/20210609/tranzit-1736260592.html

Лавров рассказал о будущем договора о транзите газа через Украину

Лавров рассказал о будущем договора о транзите газа через Украину - РИА Новости, 09.06.2021

Лавров рассказал о будущем договора о транзите газа через Украину

У Москвы и Киева действует договор о транзите газа до 2024 года, что будет дальше, надо обсуждать, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T11:29

2021-06-09T11:29

2021-06-09T11:40

россия

сергей лавров

украина

экономика

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. У Москвы и Киева действует договор о транзите газа до 2024 года, что будет дальше, надо обсуждать, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

https://ria.ru/20210604/forum-1735700964.html

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украина

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2021

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россия, сергей лавров, украина, экономика