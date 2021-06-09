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Лавров рассказал о будущем договора о транзите газа через Украину
Лавров рассказал о будущем договора о транзите газа через Украину - РИА Новости, 09.06.2021
Лавров рассказал о будущем договора о транзите газа через Украину
У Москвы и Киева действует договор о транзите газа до 2024 года, что будет дальше, надо обсуждать, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:29
2021-06-09T11:29
2021-06-09T11:40
россия
сергей лавров
украина
экономика
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. У Москвы и Киева действует договор о транзите газа до 2024 года, что будет дальше, надо обсуждать, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
https://ria.ru/20210604/forum-1735700964.html
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