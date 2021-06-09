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Наука
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В России разрабатывают покрытие с уникальными свойствами против радиации
В России разрабатывают покрытие с уникальными свойствами против радиации - РИА Новости, 09.06.2021
В России разрабатывают покрытие с уникальными свойствами против радиации
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывают уникальное нанопокрытие для защиты от радиации, способное к "самолечению". Оно поможет... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T03:00
2021-06-09T12:31
томская область
россия
российский научный фонд
объединенный институт ядерных исследований
технологии
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
томский политехнический университет
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывают уникальное нанопокрытие для защиты от радиации, способное к "самолечению". Оно поможет защитить электронику и серьезно повысить радиационную стойкость различных материалов в атомной и космической отрасли, рассказали авторы. Результаты опубликованы в журнале Metals.Новые радиационно-стойкие материалы, как объяснили специалисты, позволят не только усовершенствовать многие объекты ядерной промышленности, но и эффективно защитить электронику от разрушения радиацией. Особенно актуальна такая защита для космонавтики — космическая радиация способна быстро вывести из строя электронику вне защиты земной атмосферы.Главная опасность радиации — воздействие заряженных частиц и нейтронов. Ученые ТПУ экспериментально подтвердили, что создаваемое ими многослойное композитное нанопокрытие из циркония и ниобия способно самостоятельно "залечивать" дефекты, причиняемые этими факторами."Радиационные дефекты в материалах — либо вакансии, то есть выбитые из кристаллической решетки атомы, либо дополнительные атомы, "застрявшие" в ней. Оба типа повреждений могут накапливаться, приводя к негодности изделий. После длительного облучения нашего покрытия пучком протонов концентрация дефектов или остается неизменной, или уменьшается за счет стока дефектов к границам слоев, где они взаимоликвидируются", — объяснил доцент отделения экспериментальной физики Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Роман Лаптев.Такие свойства покрытия открывают широкие возможности для повышения радиационной стойкости различных материалов в ядерной и авиакосмической промышленности, уверены исследователи. Композит, получаемый методом магнетронного напыления, состоит из пяти слоев каждого материала толщиной около 100 нм."Просвечивающая микроскопия и рентгеноструктурный анализ показали, что после облучения в структуре возникают напряжения за счет накопления протонов. И расчеты, и эксперименты выявили смещение атомов циркония из оптимального положения с образованием областей пониженной электронной плотности, вблизи которых накапливаются внедренные ионы и при анализе аннигилируют позитроны", — рассказал Лаптев.Для экспериментального анализа структуры дефектов до и после облучения использовался уникальный метод высокой чувствительности — спектрометрия доплеровского уширения аннигиляционной линии с применением пучков позитронов с регулируемой энергией, отметили ученые.Исследования проводились в рамках проекта Российского научного фонда № 20-79-10343 в сотрудничестве со специалистами НОЦ имени Вейнберга и лаборатории ядерных проблем им. Джелепова Объединенного института ядерных исследований. В дальнейшем научный коллектив планирует исследования нового материала при более высоких дозах облучения.
https://ria.ru/20210525/sfu-1733636340.html
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томская область, россия, российский научный фонд, объединенный институт ядерных исследований, технологии, университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет

В России разрабатывают покрытие с уникальными свойствами против радиации

03:00 09.06.2021 (обновлено: 12:31 09.06.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой ТПУЛаборатория отделения экспериментальной физики Инженерной школы ядерных технологий ТПУ, магистрант ТПУ Антон Ломыгин работает с оптическим эмиссионным спектрометром тлеющего разряда
Лаборатория отделения экспериментальной физики Инженерной школы ядерных технологий ТПУ, магистрант ТПУ Антон Ломыгин работает с оптическим эмиссионным спектрометром тлеющего разряда
© Фото предоставлено пресс-службой ТПУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывают уникальное нанопокрытие для защиты от радиации, способное к "самолечению". Оно поможет защитить электронику и серьезно повысить радиационную стойкость различных материалов в атомной и космической отрасли, рассказали авторы. Результаты опубликованы в журнале Metals.
Новые радиационно-стойкие материалы, как объяснили специалисты, позволят не только усовершенствовать многие объекты ядерной промышленности, но и эффективно защитить электронику от разрушения радиацией. Особенно актуальна такая защита для космонавтики — космическая радиация способна быстро вывести из строя электронику вне защиты земной атмосферы.
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"Радиационные дефекты в материалах — либо вакансии, то есть выбитые из кристаллической решетки атомы, либо дополнительные атомы, "застрявшие" в ней. Оба типа повреждений могут накапливаться, приводя к негодности изделий. После длительного облучения нашего покрытия пучком протонов концентрация дефектов или остается неизменной, или уменьшается за счет стока дефектов к границам слоев, где они взаимоликвидируются", — объяснил доцент отделения экспериментальной физики Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Роман Лаптев.
Такие свойства покрытия открывают широкие возможности для повышения радиационной стойкости различных материалов в ядерной и авиакосмической промышленности, уверены исследователи. Композит, получаемый методом магнетронного напыления, состоит из пяти слоев каждого материала толщиной около 100 нм.
"Просвечивающая микроскопия и рентгеноструктурный анализ показали, что после облучения в структуре возникают напряжения за счет накопления протонов. И расчеты, и эксперименты выявили смещение атомов циркония из оптимального положения с образованием областей пониженной электронной плотности, вблизи которых накапливаются внедренные ионы и при анализе аннигилируют позитроны", — рассказал Лаптев.
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Исследования проводились в рамках проекта Российского научного фонда № 20-79-10343 в сотрудничестве со специалистами НОЦ имени Вейнберга и лаборатории ядерных проблем им. Джелепова Объединенного института ядерных исследований. В дальнейшем научный коллектив планирует исследования нового материала при более высоких дозах облучения.
 
НаукаТомская областьРоссияРоссийский научный фондОбъединенный институт ядерных исследованийТехнологииУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаТомский политехнический университет
 
 
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