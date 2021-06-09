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"Тинькофф" устранил сбой в работе мобильного приложения
"Тинькофф" устранил сбой в работе мобильного приложения - РИА Новости, 09.06.2021
"Тинькофф" устранил сбой в работе мобильного приложения
Группа "Тинькофф" устранила сбой в своих приложениях, в настоящее время их функционал доступен в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:55
2021-06-09T11:55
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Группа "Тинькофф" устранила сбой в своих приложениях, в настоящее время их функционал доступен в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее клиенты банка сообщили РИА Новости, что испытывают трудности со входом в приложение. При этом в соцсети Twitter клиенты банка писали о сбое в приложении для инвестиций. Позже данную информацию подтвердили и в самой группе.Также была устранена ошибка и в приложении для инвестиций - сейчас функционал сервиса доступен в полном объеме."В результате технического инцидента у небольшого числа пользователей (в общей сложности 5% клиентов) могли не отображаться два информационных экрана: история операций и портфель. Инцидент не затронул торговый функционал — все пользователи могли совершать сделки", - добавили в группе.
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россия, технологии, общество

"Тинькофф" устранил сбой в работе мобильного приложения

11:55 09.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСтенд "Тинькофф банка"
Стенд Тинькофф банка - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Группа "Тинькофф" устранила сбой в своих приложениях, в настоящее время их функционал доступен в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее клиенты банка сообщили РИА Новости, что испытывают трудности со входом в приложение. При этом в соцсети Twitter клиенты банка писали о сбое в приложении для инвестиций. Позже данную информацию подтвердили и в самой группе.
"У части клиентов наблюдались затруднения со входом и авторизацией в мобильном приложении "Тинькофф". Ситуация затронула 0,3% клиентов, в течение часа все затруднения были ликвидированы", - написали в пресс-службе.
Также была устранена ошибка и в приложении для инвестиций - сейчас функционал сервиса доступен в полном объеме.
"В результате технического инцидента у небольшого числа пользователей (в общей сложности 5% клиентов) могли не отображаться два информационных экрана: история операций и портфель. Инцидент не затронул торговый функционал — все пользователи могли совершать сделки", - добавили в группе.
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