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Тигр Амур вновь стал папой
Тигр Амур вновь стал папой - РИА Новости, 09.06.2021
Тигр Амур вновь стал папой
Знаменитый тигр Амур во второй раз стал отцом: его подруга Уссури родила двух котят, сообщает Приморский сафари-парк. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T06:44
2021-06-09T06:44
2021-06-09T10:55
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн — РИА Новости. Знаменитый тигр Амур во второй раз стал отцом: его подруга Уссури родила двух котят, сообщает Приморский сафари-парк."Ночью 29 мая в 00:53 Уссури родила первого тигренка и целый час вылизывала его. В 01:55 родился второй тигренок, и опять целый час мать вылизывала малыша. Первого тигренка только спустя час после рождения она подпустила, чтобы он сосал молоко. Второго тигренка точно так же: час вылизывала и только потом подпустила к соску", — говорится в сообщении.Когда утром в вольер пришел сотрудник сафари-парка Валерий, он заметил, что хищница пряталась и не выходила."Уссури, как настоящая тигрица, накинулась на него, отпугивая его и защищая своих малышей. Валера быстро ушел. К Уссури никто из сотрудников не подходит, чтобы не беспокоить ее. Тигрятам уже десятый день, кушают хорошо. Наблюдаем за полосатой мамой и ее малышами через камеру наблюдения", — рассказали в парке.Тигрицу Уссури, родившуюся 3 июня 2014 года в питомнике Московского зоопарка, привезли в Приморский сафари-парк как невесту для Амура. Первые котята родились у нее в 2016 году, но она отказалась их кормить. Один тигренок через пять дней погиб, второго спасли. Он получил имя Шерхан. В декабре прошлого года Шерхана отправили в ОАЭ к невесте в рамках программы разведения этого вида в зоопарках.Тигр Амур прославился в 2015 году дружбой с козлом Тимуром. Козла привели к тигру как добычу, но он сумел дать хищнику отпор, и затем они много времени проводили вместе: ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube.
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россия, московский зоопарк, youtube, владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 9 июн — РИА Новости. Знаменитый тигр Амур во второй раз стал отцом: его подруга Уссури родила двух котят, сообщает Приморский сафари-парк.
"Ночью 29 мая в 00:53 Уссури родила первого тигренка и целый час вылизывала его. В 01:55 родился второй тигренок, и опять целый час мать вылизывала малыша. Первого тигренка только спустя час после рождения она подпустила, чтобы он сосал молоко. Второго тигренка точно так же: час вылизывала и только потом подпустила к соску", — говорится в сообщении.
Когда утром в вольер пришел сотрудник сафари-парка Валерий, он заметил, что хищница пряталась и не выходила.
"Уссури, как настоящая тигрица, накинулась на него, отпугивая его и защищая своих малышей. Валера быстро ушел. К Уссури никто из сотрудников не подходит, чтобы не беспокоить ее. Тигрятам уже десятый день, кушают хорошо. Наблюдаем за полосатой мамой и ее малышами через камеру наблюдения", — рассказали в парке.
Тигрицу Уссури, родившуюся 3 июня 2014 года в питомнике Московского зоопарка
, привезли в Приморский сафари-парк как невесту для Амура. Первые котята родились у нее в 2016 году, но она отказалась их кормить. Один тигренок через пять дней погиб, второго спасли. Он получил имя Шерхан. В декабре прошлого года Шерхана отправили в ОАЭ
к невесте в рамках программы разведения этого вида в зоопарках.
Тигр Амур прославился в 2015 году дружбой с козлом Тимуром. Козла привели к тигру как добычу, но он сумел дать хищнику отпор, и затем они много времени проводили вместе: ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube
.