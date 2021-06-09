https://ria.ru/20210609/telo-1736344863.html

В московской квартире обнаружили тело двухмесячного ребенка

В московской квартире обнаружили тело двухмесячного ребенка - РИА Новости, 09.06.2021

В московской квартире обнаружили тело двухмесячного ребенка

Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения тела двухмесячного ребенка в квартире на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T17:52

2021-06-09T17:52

2021-06-09T17:52

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения тела двухмесячного ребенка в квартире на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Прокуратура г. Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних в связи с обнаружением тела малолетнего 2021 года рождения в квартире жилого дома на юго-востоке столицы."По предварительной информации, 9 июня в квартире жилого дома на улице Смирновская обнаружено тело двухмесячного ребенка. На момент происшествия мать находилась в квартире и вызвала скорую медицинскую помощь. Предварительно женщина злоупотребляла алкоголем. Она воспитывает еще пятерых несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.Поручение проверки, отмечает ведомство, поручили Лефортовской межрайонной прокуратуре. Прокуроры должны будут установить все обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям матери по исполнению ею своих родительских обязанностей.При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.На месте находится Лефортовский межрайонный прокурор Зафар Махмудов.

https://ria.ru/20210603/moskva-1735405168.html

https://ria.ru/20210529/podrostok-1734712501.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия