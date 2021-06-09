https://ria.ru/20210609/swift-1736249506.html

Лавров прокомментировал призывы отключить Россию и Китай от SWIFT

Лавров прокомментировал призывы отключить Россию и Китай от SWIFT - РИА Новости, 09.06.2021

Лавров прокомментировал призывы отключить Россию и Китай от SWIFT

Никто из официальных лиц Запада не требовал отключить Россию и Китай от SWIFT, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T10:37

2021-06-09T10:37

2021-06-09T10:37

россия

сергей лавров

китай

экономика

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Никто из официальных лиц Запада не требовал отключить Россию и Китай от SWIFT, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Никто из официальных лиц Запада никогда на моей памяти не требовал перекрыть SWIFT для России, для Китая или для кого бы то ни было еще. К этому призывают отдельные политики, но это никогда не находило подтверждения ни в заявлениях, еще раз подчеркну, официальных представителей ведущих западных стран, ни в заявлениях представителей самой системы SWIFT", - сказал Лавров, выступая на "Примаковских чтениях".Исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифта) Роман Чернов накануне заявил, что международная система межбанковских переводов SWIFT не собирается отключать Россию.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада. Рейтинговое агентство Moody's отмечало риски отключения РФ от международных платежных систем, хотя и указало, что считает это маловероятным.Отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ. А постпред России при ЕС Владимир Чижов говорил РИА Новости, что РФ не ощущает угрозы в заявлениях западных политиков о возможном отключении от SWIFT даже если это случится, то не станет катастрофой.В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя система передачи финансовых сообщений.

https://ria.ru/20210606/priem-1735883939.html

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китай

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россия, сергей лавров, китай, экономика