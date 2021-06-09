Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210609/swift-1736249506.html
Лавров прокомментировал призывы отключить Россию и Китай от SWIFT
Лавров прокомментировал призывы отключить Россию и Китай от SWIFT - РИА Новости, 09.06.2021
Лавров прокомментировал призывы отключить Россию и Китай от SWIFT
Никто из официальных лиц Запада не требовал отключить Россию и Китай от SWIFT, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:37
2021-06-09T10:37
россия
сергей лавров
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329577_0:101:2597:1562_1920x0_80_0_0_41518e717854e2acaa010308defcca13.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Никто из официальных лиц Запада не требовал отключить Россию и Китай от SWIFT, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Никто из официальных лиц Запада никогда на моей памяти не требовал перекрыть SWIFT для России, для Китая или для кого бы то ни было еще. К этому призывают отдельные политики, но это никогда не находило подтверждения ни в заявлениях, еще раз подчеркну, официальных представителей ведущих западных стран, ни в заявлениях представителей самой системы SWIFT", - сказал Лавров, выступая на "Примаковских чтениях".Исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифта) Роман Чернов накануне заявил, что международная система межбанковских переводов SWIFT не собирается отключать Россию.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада. Рейтинговое агентство Moody's отмечало риски отключения РФ от международных платежных систем, хотя и указало, что считает это маловероятным.Отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ. А постпред России при ЕС Владимир Чижов говорил РИА Новости, что РФ не ощущает угрозы в заявлениях западных политиков о возможном отключении от SWIFT даже если это случится, то не станет катастрофой.В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя система передачи финансовых сообщений.
https://ria.ru/20210606/priem-1735883939.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329577_147:0:2451:1728_1920x0_80_0_0_d35de3f68cec93b808be33d87c3147f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей лавров, китай, экономика

Лавров прокомментировал призывы отключить Россию и Китай от SWIFT

10:37 09.06.2021
 
© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Фото : SWIFT
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Никто из официальных лиц Запада не требовал отключить Россию и Китай от SWIFT, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Никто из официальных лиц Запада никогда на моей памяти не требовал перекрыть SWIFT для России, для Китая или для кого бы то ни было еще. К этому призывают отдельные политики, но это никогда не находило подтверждения ни в заявлениях, еще раз подчеркну, официальных представителей ведущих западных стран, ни в заявлениях представителей самой системы SWIFT", - сказал Лавров, выступая на "Примаковских чтениях".
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 16:26
Эксперт: отключение России от SWIFT стало риторическим приемом
Исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифта) Роман Чернов накануне заявил, что международная система межбанковских переводов SWIFT не собирается отключать Россию.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада. Рейтинговое агентство Moody's отмечало риски отключения РФ от международных платежных систем, хотя и указало, что считает это маловероятным.
Отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ. А постпред России при ЕС Владимир Чижов говорил РИА Новости, что РФ не ощущает угрозы в заявлениях западных политиков о возможном отключении от SWIFT даже если это случится, то не станет катастрофой.
В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя система передачи финансовых сообщений.
 
РоссияСергей ЛавровКитайЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:52В московской квартире обнаружили тело двухмесячного ребенка
17:50Российские протестанты призвали закрыть микрофинансовые организации
17:47На Украине сочли решение Берлина не поставлять оружие Киеву политическим
17:42Посол США в Белоруссии анонсировала новые санкции против республики
17:40В США проверят иностранные приложения на наличие угроз нацбезопасности
17:39В МИД Украины заявили о готовности к разговору в "нормандском формате"
17:38В Воронеже мужчина сломал нос полицейскому из-за замечания
17:37Кубанец взыскал деньги с больницы за ошибочно удаленную часть кишечника
17:35Госдума приняла законы по развитию федеральной территории "Сириус"
17:33Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat
17:31Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
17:30В Германии назвали условие для завершения "Северного потока — 2"
17:29Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга
17:29Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада
17:25В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
17:24В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
17:22"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
17:21Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
17:20Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
17:20Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам
Лента новостейМолния