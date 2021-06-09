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Постпред России в Вене объяснил, почему необходимо восстановить СВПД
Постпред России в Вене объяснил, почему необходимо восстановить СВПД - РИА Новости, 09.06.2021
Постпред России в Вене объяснил, почему необходимо восстановить СВПД
Восстановление СВПД соответствует интересам всего международного сообщества, так как позволит вернуть контроль МАГАТЭ над ядерными разработками Ирана, заявил... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T01:34
2021-06-09T01:34
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
дональд трамп
михаил ульянов
магатэ
франция
тегеран (город)
вена
иран
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ВЕНА, 9 июн - РИА Новости. Восстановление СВПД соответствует интересам всего международного сообщества, так как позволит вернуть контроль МАГАТЭ над ядерными разработками Ирана, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.По его мнению, ситуация вокруг ядерной сделки и ее текущее состояние вызывают беспокойство, так как от нее "мало что осталось". Согласно заявлению, первопричиной этого являются подрывные шаги администрации бывшего президента США Дональда Трампа по выходу из договоренности и политика "максимального давления" со стороны Вашингтона."Россия неизменно поддерживает СВПД и выступает за возвращение к полноценной и скорейшей реализации всех элементов договоренности всеми ее сторонами. Видим политическую решимость и усердие наших партнеров и коллег по переговорному процессу – в первую очередь самих Ирана и США, а также КНР, Великобритании, Германии и Франции", - отметил Ульянов.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20210601/sdelka-1735128695.html
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, михаил ульянов, магатэ, франция, тегеран (город), вена, иран, в мире

Постпред России в Вене объяснил, почему необходимо восстановить СВПД

01:34 09.06.2021
 
© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Маргарита Костив
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ВЕНА, 9 июн - РИА Новости. Восстановление СВПД соответствует интересам всего международного сообщества, так как позволит вернуть контроль МАГАТЭ над ядерными разработками Ирана, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Восстановление СВПД соответствует интересам всего международного сообщества. Ведь это позволит привести иранские усилия в ядерной области, включая уровень обогащения урана, его запасы, количество центрифуг, в соответствие с параметрами "ядерной сделки" и вернуть плотный контроль со стороны Агентства", - говорится в распространенном постпредством РФ заявлении Ульянова.
По его мнению, ситуация вокруг ядерной сделки и ее текущее состояние вызывают беспокойство, так как от нее "мало что осталось". Согласно заявлению, первопричиной этого являются подрывные шаги администрации бывшего президента США Дональда Трампа по выходу из договоренности и политика "максимального давления" со стороны Вашингтона.
"Россия неизменно поддерживает СВПД и выступает за возвращение к полноценной и скорейшей реализации всех элементов договоренности всеми ее сторонами. Видим политическую решимость и усердие наших партнеров и коллег по переговорному процессу – в первую очередь самих Ирана и США, а также КНР, Великобритании, Германии и Франции", - отметил Ульянов.
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В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Дональд ТрампМихаил УльяновМАГАТЭФранцияТегеран (город)ВенаИранВ мире
 
 
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