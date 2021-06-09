https://ria.ru/20210609/svpd-1736227158.html

Постпред России в Вене объяснил, почему необходимо восстановить СВПД

Постпред России в Вене объяснил, почему необходимо восстановить СВПД - РИА Новости, 09.06.2021

Постпред России в Вене объяснил, почему необходимо восстановить СВПД

Восстановление СВПД соответствует интересам всего международного сообщества, так как позволит вернуть контроль МАГАТЭ над ядерными разработками Ирана, заявил... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T01:34

2021-06-09T01:34

2021-06-09T01:34

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

дональд трамп

михаил ульянов

магатэ

франция

тегеран (город)

вена

иран

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ВЕНА, 9 июн - РИА Новости. Восстановление СВПД соответствует интересам всего международного сообщества, так как позволит вернуть контроль МАГАТЭ над ядерными разработками Ирана, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.По его мнению, ситуация вокруг ядерной сделки и ее текущее состояние вызывают беспокойство, так как от нее "мало что осталось". Согласно заявлению, первопричиной этого являются подрывные шаги администрации бывшего президента США Дональда Трампа по выходу из договоренности и политика "максимального давления" со стороны Вашингтона."Россия неизменно поддерживает СВПД и выступает за возвращение к полноценной и скорейшей реализации всех элементов договоренности всеми ее сторонами. Видим политическую решимость и усердие наших партнеров и коллег по переговорному процессу – в первую очередь самих Ирана и США, а также КНР, Великобритании, Германии и Франции", - отметил Ульянов.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20210601/sdelka-1735128695.html

https://ria.ru/20210507/iran-1731431414.html

россия

франция

тегеран (город)

вена

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, михаил ульянов, магатэ, франция, тегеран (город), вена, иран, в мире