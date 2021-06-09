https://ria.ru/20210609/sud-1736277688.html

Янукович выиграл суд против Совета ЕС по делу о заморозке активов

Янукович выиграл суд против Совета ЕС по делу о заморозке активов - РИА Новости, 09.06.2021

Янукович выиграл суд против Совета ЕС по делу о заморозке активов

Экс-президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр выиграли суд против Совета Евросоюза, оспорив продление заморозки своих активов, говорится в решении... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T12:46

2021-06-09T12:46

2021-06-09T16:00

совет ес

виктор янукович

украина

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр выиграли суд против Совета Евросоюза, оспорив продление заморозки своих активов, говорится в решении суда ЕС.Как указано в документе, санкции вступили в силу в феврале 2014 года после событий в Киеве и с тех пор продлевались из-за продолжающегося на Украине уголовного дела против Януковича о хищении госсредств.По мнению суда, Совет ЕС "не удостоверился, соблюдают ли украинские власти право на защиту указанных лиц в рамках данной уголовной процедуры", поэтому решение об их сохранении в санкционных списках было ошибочным."Трибунал аннулирует акты, направленные против Януковича и его сына", — указано в постановлении.Это решение не означает автоматического снятия санкций с Януковича и его сына. Такое решение может принять Совет на основании постановления суда Евросоюза.Как отметил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, там приняли к сведению судебное решение, теперь его будут анализировать в Совете ЕС."Виктор Янукович и его сын остаются под санкциями ЕС в соответствии с юридическим актом, принятым уже в текущем 2021 году", — добавил он.В очередной раз санкции против Януковича продлили на год в марте 2021-го. При этом в решении о пролонгации указано, что экс-президент, по мнению Совета ЕС, уклоняется от участия в суде на Украине, что объясняет длительность процесса.При этом ЕС в марте этого года исключил из санкций "за растрату государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением" экс-вице-премьера Сергея Арбузова и бывшего министра образования страны Дмитрия Табачника, продлив санкционный режим еще на год. В черном списке оставались восемь фигурантов, включая Януковича, его сына Александра, бывшего главу МВД Виталия Захарченко, экс-генпрокурора Виктора Пшонку и его сына Артема, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, бизнесмена Сергея Курченко, бывшего заместителя главы МВД Виктора Ратушняка.Ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и заморозку активов фигурантов.

https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727632194.html

https://ria.ru/20210320/sravnenie-1602084850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет ес, виктор янукович, украина, в мире