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Суд отказался рассекретить материалы дела о признании ФБК* экстремистским
Суд отказался рассекретить материалы дела о признании ФБК* экстремистским - РИА Новости, 09.06.2021
Суд отказался рассекретить материалы дела о признании ФБК* экстремистским
Мосгорсуд отказался рассекретить материалы по иску столичной прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* экстремистской организацией, сообщила... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:40
2021-06-09T11:40
россия
фбк
фонд борьбы с коррупцией
леонид волков
москва
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мосгорсуд отказался рассекретить материалы по иску столичной прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* экстремистской организацией, сообщила правозащитная организация "Команда 29".Во встречном иске адвокаты оспаривали решение о присвоении иску прокуратуры и некоторым материалам дела грифа "секретно" и отнесение их к государственной тайне, из-за чего заседания проводятся в закрытом режиме."Нам отказали во встречном иске", - сообщила в своем Telegram-канале "Команда 29", адвокаты которой представляют интересы ФБК*.По мнению прокуратуры, ФБК* и две другие связанные с Навальным структуры, "Фонд защиты прав граждан"* и "Штабы Навального"**, "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".В рамках утвержденных Мосгорсудом "мер предварительной защиты", указанным структурам Навального уже запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а с банками можно взаимодействовать только по узкому кругу вопросов.На этом фоне соратник Навального Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов блогера, сославшись на то, что сохранение структуры "немедленно будет подведено под статью об экстремизме".По словам опрошенных РИА Новости экспертов, экстремистский статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.* Некоммерческие организации, выполняющие функции иноагента.**Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210601/ekstremizm-1735095825.html
https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730455861.html
россия
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россия, фбк, фонд борьбы с коррупцией, леонид волков, москва, общество

Суд отказался рассекретить материалы дела о признании ФБК* экстремистским

11:40 09.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мосгорсуд отказался рассекретить материалы по иску столичной прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* экстремистской организацией, сообщила правозащитная организация "Команда 29".
Во встречном иске адвокаты оспаривали решение о присвоении иску прокуратуры и некоторым материалам дела грифа "секретно" и отнесение их к государственной тайне, из-за чего заседания проводятся в закрытом режиме.
"Нам отказали во встречном иске", - сообщила в своем Telegram-канале "Команда 29", адвокаты которой представляют интересы ФБК*.
По мнению прокуратуры, ФБК* и две другие связанные с Навальным структуры, "Фонд защиты прав граждан"* и "Штабы Навального"**, "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".
Оператор Фонда борьбы с коррупцией Павел Зеленский в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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Суд смягчил приговор оператору ФБК* за призывы к экстремизму
В рамках утвержденных Мосгорсудом "мер предварительной защиты", указанным структурам Навального уже запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а с банками можно взаимодействовать только по узкому кругу вопросов.
На этом фоне соратник Навального Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов блогера, сославшись на то, что сохранение структуры "немедленно будет подведено под статью об экстремизме".
По словам опрошенных РИА Новости экспертов, экстремистский статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.
* Некоммерческие организации, выполняющие функции иноагента.
**Террористическая организация, запрещенная в России.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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РоссияФБКФонд борьбы с коррупциейЛеонид ВолковМоскваОбщество
 
 
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