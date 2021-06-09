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Мужчина, застреливший двух приставов в Адлере, признал вину
Мужчина, застреливший двух приставов в Адлере, признал вину - РИА Новости, 09.06.2021
Мужчина, застреливший двух приставов в Адлере, признал вину
Владелец самостроя в Сочи, который застрелил двоих приставов, признал вину, сообщает СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T19:45
2021-06-09T19:45
2021-06-09T20:44
гумвд
андрей маслов
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
сочи
происшествия
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КРАСНОДАР, 9 июн — РИА Новости. Владелец самостроя в Сочи, который застрелил двоих приставов, признал вину, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.Ранее в Адлерском районе Сочи задержали 60-летнего подозреваемого, который, согласно поступившему сообщению, открыл стрельбу по приставам во время выселения жителей. По данным властей, постройки по этому адресу являлись самостроями и по решению суда подлежали сносу. Оба пристава от полученных ранений скончались на месте. СК возбудил уголовные дела о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие и покушении на убийство двух и более лиц.В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинения.Отмечается, что глава СУСК по Краснодарскому краю Андрей Маслов прибыл в Сочи, где лично координирует работу следователей, он уже дал указания, в том числе об установлении места и обстоятельств приобретения подозреваемым оружия, изучения причин и условий, способствовавших совершению преступления.
https://ria.ru/20210609/sochi-1736355072.html
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гумвд, андрей маслов, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, сочи, происшествия