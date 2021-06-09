https://ria.ru/20210609/strelba-1736361956.html

Источник сообщил о стрельбе в центре Ростова-на-Дону

Источник сообщил о стрельбе в центре Ростова-на-Дону - РИА Новости, 09.06.2021

Источник сообщил о стрельбе в центре Ростова-на-Дону

Неизвестный мужчина выстрелил в другого в центре Ростова-на-Дону, стрелявшего ищут, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T19:30

2021-06-09T19:30

2021-06-09T19:30

ростов-на-дону

стрельба

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Неизвестный мужчина выстрелил в другого в центре Ростова-на-Дону, стрелявшего ищут, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Все произошло в центре Ростова. Предположительно, во время конфликта был один выстрел", - сказал собеседник агентства. Он не располагает информацией о том, есть ли пострадавшие.По данным ГУМВД России по Ростовской области, "в данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск подозреваемого".Как сообщил Telegram-канал Don Mash, на улице Пушкинской "неизвестный расстрелял машину", в которой находились люди, а затем скрылся. По их данным, один человек ранен, полиция ввела план "Сирена".

https://ria.ru/20210609/sochi-1736355072.html

https://ria.ru/20210530/strelba-1734846187.html

ростов-на-дону

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, стрельба, происшествия