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Источник сообщил о стрельбе в центре Ростова-на-Дону
Источник сообщил о стрельбе в центре Ростова-на-Дону - РИА Новости, 09.06.2021
Источник сообщил о стрельбе в центре Ростова-на-Дону
Неизвестный мужчина выстрелил в другого в центре Ростова-на-Дону, стрелявшего ищут, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T19:30
2021-06-09T19:30
ростов-на-дону
стрельба
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Неизвестный мужчина выстрелил в другого в центре Ростова-на-Дону, стрелявшего ищут, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Все произошло в центре Ростова. Предположительно, во время конфликта был один выстрел", - сказал собеседник агентства. Он не располагает информацией о том, есть ли пострадавшие.По данным ГУМВД России по Ростовской области, "в данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск подозреваемого".Как сообщил Telegram-канал Don Mash, на улице Пушкинской "неизвестный расстрелял машину", в которой находились люди, а затем скрылся. По их данным, один человек ранен, полиция ввела план "Сирена".
https://ria.ru/20210609/sochi-1736355072.html
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ростов-на-дону, стрельба, происшествия

Источник сообщил о стрельбе в центре Ростова-на-Дону

19:30 09.06.2021
 
© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Неизвестный мужчина выстрелил в другого в центре Ростова-на-Дону, стрелявшего ищут, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Все произошло в центре Ростова. Предположительно, во время конфликта был один выстрел", - сказал собеседник агентства. Он не располагает информацией о том, есть ли пострадавшие.
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По данным ГУМВД России по Ростовской области, "в данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск подозреваемого".
Как сообщил Telegram-канал Don Mash, на улице Пушкинской "неизвестный расстрелял машину", в которой находились люди, а затем скрылся. По их данным, один человек ранен, полиция ввела план "Сирена".
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