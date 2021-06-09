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В Красноярске пассажир такси несколько раз выстрелил по велосипедистам

В Красноярске пассажир такси несколько раз выстрелил по велосипедистам - РИА Новости, 09.06.2021

В Красноярске пассажир такси несколько раз выстрелил по велосипедистам

Красноярская полиция проверяет видео из социальных сетей, на котором запечатлен инцидент на дороге, во время которого пассажир машины, возможно, стрелял в... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T08:28

2021-06-09T08:28

2021-06-09T08:28

красноярский край

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Красноярская полиция проверяет видео из социальных сетей, на котором запечатлен инцидент на дороге, во время которого пассажир машины, возможно, стрелял в группу велосипедистов, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.Ранее в одной из красноярских групп в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, снятое с камеры, установленной на велосипеде. На кадрах видно, как группа из нескольких велосипедистов движется по правой полосе, совершая резкие маневры и заезжая на левую полосу. После с группой поравнялся автомобиль, из которого пассажир направляет руку в сторону велосипедистов, а затем слышны хлопки."Сотрудники МУ МВД России "Красноярское" выясняют обстоятельства происшествия на улице Дубровинского. В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, как пассажир автомобиля такси направляет в сторону движущихся велосипедистов предмет, похожий на оружие, после чего слышны хлопки", - говорится в сообщении.В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются личности участников конфликта. По результатам проверки будет принято решение.

красноярский край

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, красноярск, происшествия