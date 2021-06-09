https://ria.ru/20210609/ssha-1736379561.html
США не ищут конфликта с Россией, заявил Байден
США не ищут конфликта с Россией, заявил Байден - РИА Новости, 09.06.2021
США не ищут конфликта с Россией, заявил Байден
Президент США Джо Байден в преддверии встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что обе нации ответственны за стратегическую стабильность,... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T23:10
2021-06-09T23:10
2021-06-09T23:28
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в мире
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в преддверии встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что обе нации ответственны за стратегическую стабильность, поэтому Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, но ответит на "вредоносные действия" российского правительства.Он заявил, что серьезно относится к этой ответственности."Но я ясно дал понять, США ответят крепко и значимо на вовлеченность российского правительства во вредоносные действия", - сказал Байден.
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