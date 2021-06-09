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В МИД оценили вероятность дальнейшего ухудшения отношений с США

В МИД оценили вероятность дальнейшего ухудшения отношений с США - РИА Новости, 09.06.2021

В МИД оценили вероятность дальнейшего ухудшения отношений с США

Российская сторона приложит максимум усилий, чтобы дальнейшего ухудшения отношений с США не случилось, сообщил в ходе выступления в рамках "Примаковских чтений... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T18:59

2021-06-09T18:59

2021-06-09T19:56

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сергей рябков

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российская сторона приложит максимум усилий, чтобы дальнейшего ухудшения отношений с США не случилось, сообщил в ходе выступления в рамках "Примаковских чтений 2021" замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я допускаю дальнейшее ухудшение (отношений с США) ", - сказал он.Рябков указал, что "мы приложим максимум усилий для того, чтобы этого не случилось, потому что риски серьезные, управление кризисами в наших отношениях остается в повестке дня".Россия будет использовать все шансы, чтобы обеспечить поступательное развитие отношений с США, подчеркнул Сергей Рябков.Ранее Рябков заявил, что Россия призывает администрацию президента США Джо Байдена ответственно подойти к вопросу нормализации отношений с Москвой.Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 16 июня в Женеве.Если России и США на саммите удастся сформировать рамки для дальнейшей работы по контролю над вооружениями, это будет большим успехом, заявил Сергей Рябков.Он напомнил, что еще остается время до саммита, в связи с этим добавив, что МИД РФ продолжит в этот отрезок времени по максимуму работать с американцами, чтобы шансы на положительный исход повысились и была создана оптимальная площадка для договоренности лидеров по контролю над вооружениями и, "возможно, другим вопросам".У России и США сформирована внушительная тематическая повестка дня, Москве важно, чтобы ее позицию услышали, заявил Сергей Рябков."Не так давно в Москве прошел очередной раунд обзора выполнения соглашения 1972 года, заключенного еще в те времена. Наши предшественники прекрасно отдавали себе отчет в том, почему это требуется и что с этим делать. Мы хотим обновления этого инструмента. Мы, говоря о новом уравнении безопасности, разумеется, включаем в него и новые технологические факторы… У нас сформирована внушительная тематическая повестка дня с США, мы будем ее отрабатывать", - сказал Рябков, выступая в ходе "Примаковских чтений"."Для нас важно, чтобы нас услышали, потому что с этим тоже есть определенные проблемы", - добавил Рябков.В конце мая в Минобороны России прошли плановые российско-американские консультации по выполнению Соглашения между правительством СССР и правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздухе над ним 1972 года.Москва готова хоть на следующий день после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена восстановить норму в вопросе работы посольств, если американцы проявят настрой, добавил Сергей Рябков."Если американцы готовы вернуться к ситуации, которая существовала до начала этой нисходящей спирали с точки зрения и численности дипперсонала, работающего соответственно в России и в США, и выдачи виз, которая все более затруднена. Если они готовы к этому, мы будем в состоянии буквально на следующий день восстановить норму в наших отношениях. Пока этого не произошло и призывы все-таки озаботиться этим вопросом отклика в Вашингтоне не находит", - сказал он журналистам.США 15 апреля ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. В МИД РФ отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.Ответ России на санкции США включает как зеркальные, так и асимметричные меры. В частности, РФ приняла решение денонсировать соглашение о поездках американских дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретить россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Также Москва анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим госструктурам. Кроме того, РФ внесла США в список недружественных государств, которым запрещено нанимать на работу граждан третьих стран. В МИД РФ ожидают, что посольство и консульства США не позднее 1 августа приведут состав своего персонала в соответствие с новыми требованиями.Посольство США из-за российских ответных мер объявило о сокращении объема оказываемых консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок с 12 мая. Однако позже в посольстве уточнили, что до 16 июля будут продолжать оказывать ряд консульских услуг для граждан США.При этом в Москве подчеркивают, что готовы отменить ограничения на работу загранучреждений США, но только на взаимной основе.Министр иностранных дел России Сергей Лавров после первой личной встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике заявил, что "цепная реакция" в работе диппредставительств РФ и США никого не устраивает. По его словам, к возможной встрече президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена будут подготовлены предложения, в том числе по выправлению ситуации в работе посольств и консульств.

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https://ria.ru/20210607/turne-1736061191.html

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