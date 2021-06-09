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В МИД оценили вероятность дальнейшего ухудшения отношений с США
В МИД оценили вероятность дальнейшего ухудшения отношений с США - РИА Новости, 09.06.2021
В МИД оценили вероятность дальнейшего ухудшения отношений с США
Российская сторона приложит максимум усилий, чтобы дальнейшего ухудшения отношений с США не случилось, сообщил в ходе выступления в рамках "Примаковских чтений... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T18:59
2021-06-09T19:56
россия
сергей рябков
сша
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российская сторона приложит максимум усилий, чтобы дальнейшего ухудшения отношений с США не случилось, сообщил в ходе выступления в рамках "Примаковских чтений 2021" замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я допускаю дальнейшее ухудшение (отношений с США) ", - сказал он.Рябков указал, что "мы приложим максимум усилий для того, чтобы этого не случилось, потому что риски серьезные, управление кризисами в наших отношениях остается в повестке дня".Россия будет использовать все шансы, чтобы обеспечить поступательное развитие отношений с США, подчеркнул Сергей Рябков.Ранее Рябков заявил, что Россия призывает администрацию президента США Джо Байдена ответственно подойти к вопросу нормализации отношений с Москвой.Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 16 июня в Женеве.Если России и США на саммите удастся сформировать рамки для дальнейшей работы по контролю над вооружениями, это будет большим успехом, заявил Сергей Рябков.Он напомнил, что еще остается время до саммита, в связи с этим добавив, что МИД РФ продолжит в этот отрезок времени по максимуму работать с американцами, чтобы шансы на положительный исход повысились и была создана оптимальная площадка для договоренности лидеров по контролю над вооружениями и, "возможно, другим вопросам".У России и США сформирована внушительная тематическая повестка дня, Москве важно, чтобы ее позицию услышали, заявил Сергей Рябков."Не так давно в Москве прошел очередной раунд обзора выполнения соглашения 1972 года, заключенного еще в те времена. Наши предшественники прекрасно отдавали себе отчет в том, почему это требуется и что с этим делать. Мы хотим обновления этого инструмента. Мы, говоря о новом уравнении безопасности, разумеется, включаем в него и новые технологические факторы… У нас сформирована внушительная тематическая повестка дня с США, мы будем ее отрабатывать", - сказал Рябков, выступая в ходе "Примаковских чтений"."Для нас важно, чтобы нас услышали, потому что с этим тоже есть определенные проблемы", - добавил Рябков.В конце мая в Минобороны России прошли плановые российско-американские консультации по выполнению Соглашения между правительством СССР и правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздухе над ним 1972 года.Москва готова хоть на следующий день после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена восстановить норму в вопросе работы посольств, если американцы проявят настрой, добавил Сергей Рябков."Если американцы готовы вернуться к ситуации, которая существовала до начала этой нисходящей спирали с точки зрения и численности дипперсонала, работающего соответственно в России и в США, и выдачи виз, которая все более затруднена. Если они готовы к этому, мы будем в состоянии буквально на следующий день восстановить норму в наших отношениях. Пока этого не произошло и призывы все-таки озаботиться этим вопросом отклика в Вашингтоне не находит", - сказал он журналистам.США 15 апреля ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. В МИД РФ отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.Ответ России на санкции США включает как зеркальные, так и асимметричные меры. В частности, РФ приняла решение денонсировать соглашение о поездках американских дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретить россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Также Москва анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим госструктурам. Кроме того, РФ внесла США в список недружественных государств, которым запрещено нанимать на работу граждан третьих стран. В МИД РФ ожидают, что посольство и консульства США не позднее 1 августа приведут состав своего персонала в соответствие с новыми требованиями.Посольство США из-за российских ответных мер объявило о сокращении объема оказываемых консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок с 12 мая. Однако позже в посольстве уточнили, что до 16 июля будут продолжать оказывать ряд консульских услуг для граждан США.При этом в Москве подчеркивают, что готовы отменить ограничения на работу загранучреждений США, но только на взаимной основе.Министр иностранных дел России Сергей Лавров после первой личной встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике заявил, что "цепная реакция" в работе диппредставительств РФ и США никого не устраивает. По его словам, к возможной встрече президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена будут подготовлены предложения, в том числе по выправлению ситуации в работе посольств и консульств.
https://ria.ru/20210604/putin-1735730191.html
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россия, сергей рябков, сша, в мире

В МИД оценили вероятность дальнейшего ухудшения отношений с США

18:59 09.06.2021 (обновлено: 19:56 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российская сторона приложит максимум усилий, чтобы дальнейшего ухудшения отношений с США не случилось, сообщил в ходе выступления в рамках "Примаковских чтений 2021" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я допускаю дальнейшее ухудшение (отношений с США) ", - сказал он.
Рябков указал, что "мы приложим максимум усилий для того, чтобы этого не случилось, потому что риски серьезные, управление кризисами в наших отношениях остается в повестке дня".
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Почему у Путина нет разногласий с Америкой
Россия будет использовать все шансы, чтобы обеспечить поступательное развитие отношений с США, подчеркнул Сергей Рябков.

"Я убежден в том, что при наличии воли с американской стороны, это получится. С нашей стороны есть не просто воля, но твердая решимость использовать все шансы для того, чтобы использовать поступательных ход двусторонних отношений", - сказал Рябков.

Ранее Рябков заявил, что Россия призывает администрацию президента США Джо Байдена ответственно подойти к вопросу нормализации отношений с Москвой.
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 16 июня в Женеве.
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Рябков рассказал об обсуждении темы виз с США
Если России и США на саммите удастся сформировать рамки для дальнейшей работы по контролю над вооружениями, это будет большим успехом, заявил Сергей Рябков.

"Если получится сформировать рамки для дальнейшей работы по контролю над вооружениями, я думаю, это уже будет серьезным достижением", - сообщил Рябков журналистам.

Он напомнил, что еще остается время до саммита, в связи с этим добавив, что МИД РФ продолжит в этот отрезок времени по максимуму работать с американцами, чтобы шансы на положительный исход повысились и была создана оптимальная площадка для договоренности лидеров по контролю над вооружениями и, "возможно, другим вопросам".
У России и США сформирована внушительная тематическая повестка дня, Москве важно, чтобы ее позицию услышали, заявил Сергей Рябков.
"Не так давно в Москве прошел очередной раунд обзора выполнения соглашения 1972 года, заключенного еще в те времена. Наши предшественники прекрасно отдавали себе отчет в том, почему это требуется и что с этим делать. Мы хотим обновления этого инструмента. Мы, говоря о новом уравнении безопасности, разумеется, включаем в него и новые технологические факторы… У нас сформирована внушительная тематическая повестка дня с США, мы будем ее отрабатывать", - сказал Рябков, выступая в ходе "Примаковских чтений".
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"Для нас важно, чтобы нас услышали, потому что с этим тоже есть определенные проблемы", - добавил Рябков.
В конце мая в Минобороны России прошли плановые российско-американские консультации по выполнению Соглашения между правительством СССР и правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздухе над ним 1972 года.
Москва готова хоть на следующий день после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена восстановить норму в вопросе работы посольств, если американцы проявят настрой, добавил Сергей Рябков.
"Если американцы готовы вернуться к ситуации, которая существовала до начала этой нисходящей спирали с точки зрения и численности дипперсонала, работающего соответственно в России и в США, и выдачи виз, которая все более затруднена. Если они готовы к этому, мы будем в состоянии буквально на следующий день восстановить норму в наших отношениях. Пока этого не произошло и призывы все-таки озаботиться этим вопросом отклика в Вашингтоне не находит", - сказал он журналистам.
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США 15 апреля ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. В МИД РФ отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.
Ответ России на санкции США включает как зеркальные, так и асимметричные меры. В частности, РФ приняла решение денонсировать соглашение о поездках американских дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретить россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Также Москва анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим госструктурам. Кроме того, РФ внесла США в список недружественных государств, которым запрещено нанимать на работу граждан третьих стран. В МИД РФ ожидают, что посольство и консульства США не позднее 1 августа приведут состав своего персонала в соответствие с новыми требованиями.
Посольство США из-за российских ответных мер объявило о сокращении объема оказываемых консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок с 12 мая. Однако позже в посольстве уточнили, что до 16 июля будут продолжать оказывать ряд консульских услуг для граждан США.
При этом в Москве подчеркивают, что готовы отменить ограничения на работу загранучреждений США, но только на взаимной основе.
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Вчера, 10:06
МИД призвал США провести работу над ошибками к саммиту Путина и Байдена
Министр иностранных дел России Сергей Лавров после первой личной встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике заявил, что "цепная реакция" в работе диппредставительств РФ и США никого не устраивает. По его словам, к возможной встрече президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена будут подготовлены предложения, в том числе по выправлению ситуации в работе посольств и консульств.
 
РоссияСергей РябковСШАВ мире
 
 
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