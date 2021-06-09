https://ria.ru/20210609/ssha-1736349109.html

США пообещали пристально следить за российско-белорусскими учениями

США пообещали пристально следить за российско-белорусскими учениями - РИА Новости, 09.06.2021

США пообещали пристально следить за российско-белорусскими учениями

США будут внимательно следить за российско-белорусскими учениями "Запад", чтобы понять, сколько военных РФ останется после этого в республике, заявила... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T18:21

2021-06-09T18:21

2021-06-09T18:21

россия

александр лукашенко

нато

белоруссия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. США будут внимательно следить за российско-белорусскими учениями "Запад", чтобы понять, сколько военных РФ останется после этого в республике, заявила назначенная посол США в Белоруссии Джули Фишер.Она отметила, что НАТО так же внимательно следит за учениями "Запад", такое наблюдение будет продолжено.На вопрос о том, может ли она подтвердить, что Россия просила о еще одной военной базе в Белоруссии, Фишер сказала, что не может подтвердить такую информацию.При этом Фишер считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался в позиции, в которой не может решать, что Россия будет делать в Белоруссии в военном плане. "Это желание Лукашенко - увеличить зависимость от России в любой сфере", - заявила Фишер.

https://ria.ru/20210609/ukraina-1736267210.html

россия

белоруссия

сша

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россия, александр лукашенко, нато, белоруссия, сша, в мире