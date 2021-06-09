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США пообещали пристально следить за российско-белорусскими учениями
США пообещали пристально следить за российско-белорусскими учениями - РИА Новости, 09.06.2021
США пообещали пристально следить за российско-белорусскими учениями
США будут внимательно следить за российско-белорусскими учениями "Запад", чтобы понять, сколько военных РФ останется после этого в республике, заявила... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T18:21
2021-06-09T18:21
россия
александр лукашенко
нато
белоруссия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. США будут внимательно следить за российско-белорусскими учениями "Запад", чтобы понять, сколько военных РФ останется после этого в республике, заявила назначенная посол США в Белоруссии Джули Фишер.Она отметила, что НАТО так же внимательно следит за учениями "Запад", такое наблюдение будет продолжено.На вопрос о том, может ли она подтвердить, что Россия просила о еще одной военной базе в Белоруссии, Фишер сказала, что не может подтвердить такую информацию.При этом Фишер считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался в позиции, в которой не может решать, что Россия будет делать в Белоруссии в военном плане. "Это желание Лукашенко - увеличить зависимость от России в любой сфере", - заявила Фишер.
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россия, александр лукашенко, нато, белоруссия, сша, в мире

США пообещали пристально следить за российско-белорусскими учениями

18:21 09.06.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкТанки Т-72 Б во время учений "Запад-2017"
Танки Т-72 Б во время учений Запад-2017 - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. США будут внимательно следить за российско-белорусскими учениями "Запад", чтобы понять, сколько военных РФ останется после этого в республике, заявила назначенная посол США в Белоруссии Джули Фишер.

"Мы пристально следим, чтобы увидеть, как эти учения развернутся. Какие военные и оборудование пойдет в Белоруссию и сколько покинет", - сказала Фишер на слушаниях в международном комитете сената США.

Она отметила, что НАТО так же внимательно следит за учениями "Запад", такое наблюдение будет продолжено.
На вопрос о том, может ли она подтвердить, что Россия просила о еще одной военной базе в Белоруссии, Фишер сказала, что не может подтвердить такую информацию.
При этом Фишер считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался в позиции, в которой не может решать, что Россия будет делать в Белоруссии в военном плане. "Это желание Лукашенко - увеличить зависимость от России в любой сфере", - заявила Фишер.
Учения украинских военных на границе с Крымом - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
Вчера, 12:03
Украинские военные провели учения у границы с Крымом
 
РоссияАлександр ЛукашенкоНАТОБелоруссияСШАВ мире
 
 
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