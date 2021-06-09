https://ria.ru/20210609/ssha-1736349109.html
США пообещали пристально следить за российско-белорусскими учениями
США пообещали пристально следить за российско-белорусскими учениями - РИА Новости, 09.06.2021
США пообещали пристально следить за российско-белорусскими учениями
США будут внимательно следить за российско-белорусскими учениями "Запад", чтобы понять, сколько военных РФ останется после этого в республике, заявила... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T18:21
2021-06-09T18:21
2021-06-09T18:21
россия
александр лукашенко
нато
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150767/80/1507678048_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_6d9b22dbe2aab770c42c3ea5647c56af.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. США будут внимательно следить за российско-белорусскими учениями "Запад", чтобы понять, сколько военных РФ останется после этого в республике, заявила назначенная посол США в Белоруссии Джули Фишер.Она отметила, что НАТО так же внимательно следит за учениями "Запад", такое наблюдение будет продолжено.На вопрос о том, может ли она подтвердить, что Россия просила о еще одной военной базе в Белоруссии, Фишер сказала, что не может подтвердить такую информацию.При этом Фишер считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался в позиции, в которой не может решать, что Россия будет делать в Белоруссии в военном плане. "Это желание Лукашенко - увеличить зависимость от России в любой сфере", - заявила Фишер.
https://ria.ru/20210609/ukraina-1736267210.html
россия
белоруссия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150767/80/1507678048_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1e68949e69beccda2472eb996c41abb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, нато, белоруссия, сша, в мире