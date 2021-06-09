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Времена перезагрузок в отношениях с США остались в прошлом, заявил Рябков
Времена перезагрузок в отношениях с США остались в прошлом, заявил Рябков - РИА Новости, 09.06.2021
Времена перезагрузок в отношениях с США остались в прошлом, заявил Рябков
Времена "перезагрузок" в отношениях России и США остались в прошлом, лучше заниматься конкретными делами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T18:00
2021-06-09T18:00
2021-06-09T18:11
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Времена "перезагрузок" в отношениях России и США остались в прошлом, лучше заниматься конкретными делами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Времена разного рода "перезагрузок" остались в прошлом. Я лично не верю ни в какие "перезагрузки" в дальнейшем, и лучше даже не углубляться в такого рода терминологию, лексику, а заниматься конкретикой дел, конкретикой малых шагов, из которых, как я надеюсь, произрастет все же некоторое большее доверие друг к другу и может быть начнется изменение к лучшему в восприятии России в США и США в России", - сказал дипломат, выступая на форуме "Примаковские чтения".Россия никогда не согласится, что в США ее воспринимают как объект приложения усилий, добавил Сергей Рябков."Все же мы никак не можем подняться выше восприятия отношений с Россией в США как некого объекта приложения усилий. Здесь может содержаться фундаментальная трудность выправления наших отношений, потому что, я думаю, моя страна никогда не согласится с тем, что ее воспринимают как объект приложения неких усилий. Договоренности могут состояться только в случае подлинного поиска некого баланса интересов, с чем огромные проблемы", - сказал Рябков на "Примаковских чтениях".Ранее Рябков заявил, что Россия призывает администрацию президента США Джо Байдена ответственно подойти к вопросу нормализации отношений с Москвой.
https://ria.ru/20210604/putin-1735730191.html
https://ria.ru/20210531/diplomatiya-1734982966.html
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джо байден, владимир путин, россия, сергей рябков, сша, в мире
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Времена "перезагрузок" в отношениях России
и США
остались в прошлом, лучше заниматься конкретными делами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
"Времена разного рода "перезагрузок" остались в прошлом. Я лично не верю ни в какие "перезагрузки" в дальнейшем, и лучше даже не углубляться в такого рода терминологию, лексику, а заниматься конкретикой дел, конкретикой малых шагов, из которых, как я надеюсь, произрастет все же некоторое большее доверие друг к другу и может быть начнется изменение к лучшему в восприятии России в США и США в России", - сказал дипломат, выступая на форуме "Примаковские чтения".
Россия никогда не согласится, что в США ее воспринимают как объект приложения усилий, добавил Сергей Рябков.
"Все же мы никак не можем подняться выше восприятия отношений с Россией в США как некого объекта приложения усилий. Здесь может содержаться фундаментальная трудность выправления наших отношений, потому что, я думаю, моя страна никогда не согласится с тем, что ее воспринимают как объект приложения неких усилий. Договоренности могут состояться только в случае подлинного поиска некого баланса интересов, с чем огромные проблемы", - сказал Рябков на "Примаковских чтениях".
Ранее Рябков заявил, что Россия призывает администрацию президента США Джо Байдена ответственно подойти к вопросу нормализации отношений с Москвой.