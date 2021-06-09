https://ria.ru/20210609/ssha-1736345802.html

Времена перезагрузок в отношениях с США остались в прошлом, заявил Рябков

Времена перезагрузок в отношениях с США остались в прошлом, заявил Рябков - РИА Новости, 09.06.2021

Времена перезагрузок в отношениях с США остались в прошлом, заявил Рябков

Времена "перезагрузок" в отношениях России и США остались в прошлом, лучше заниматься конкретными делами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T18:00

2021-06-09T18:00

2021-06-09T18:11

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Времена "перезагрузок" в отношениях России и США остались в прошлом, лучше заниматься конкретными делами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Времена разного рода "перезагрузок" остались в прошлом. Я лично не верю ни в какие "перезагрузки" в дальнейшем, и лучше даже не углубляться в такого рода терминологию, лексику, а заниматься конкретикой дел, конкретикой малых шагов, из которых, как я надеюсь, произрастет все же некоторое большее доверие друг к другу и может быть начнется изменение к лучшему в восприятии России в США и США в России", - сказал дипломат, выступая на форуме "Примаковские чтения".Россия никогда не согласится, что в США ее воспринимают как объект приложения усилий, добавил Сергей Рябков."Все же мы никак не можем подняться выше восприятия отношений с Россией в США как некого объекта приложения усилий. Здесь может содержаться фундаментальная трудность выправления наших отношений, потому что, я думаю, моя страна никогда не согласится с тем, что ее воспринимают как объект приложения неких усилий. Договоренности могут состояться только в случае подлинного поиска некого баланса интересов, с чем огромные проблемы", - сказал Рябков на "Примаковских чтениях".Ранее Рябков заявил, что Россия призывает администрацию президента США Джо Байдена ответственно подойти к вопросу нормализации отношений с Москвой.

https://ria.ru/20210604/putin-1735730191.html

https://ria.ru/20210531/diplomatiya-1734982966.html

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джо байден, владимир путин, россия, сергей рябков, сша, в мире