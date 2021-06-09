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МИД заявил о готовности работать с США над новым уравнением безопасности
МИД заявил о готовности работать с США над новым уравнением безопасности - РИА Новости, 09.06.2021
МИД заявил о готовности работать с США над новым уравнением безопасности
Россия готова работать с США над новым "уравнением безопасности", но в той системе координат, в которой страны работали многие годы, больше работать не... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T17:13
2021-06-09T17:13
2021-06-09T17:28
джо байден
владимир путин
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сергей рябков
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия готова работать с США над новым "уравнением безопасности", но в той системе координат, в которой страны работали многие годы, больше работать не получится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы должны понять, что темп бега времени на современном этапе развития международных отношений гораздо выше всего того, к чему мы привыкли. И в той системе координат, в которой мы работали многие годы, работать дальше не получится", - сказал Рябков, выступая в ходе "Примаковских чтений".Казалось бы, по его словам, "только вчера был продлён договор по СНВ, а мы уже вступили в лето 2021 года и уже на горизонте промежуточные выборы в США и обратный отсчёт пятилетнего продления ДСНВ идёт очень быстро".Россия призывает администрацию президента США Джо Байдена ответственно подойти к вопросу нормализации отношений с Москвой, заявил Сергей Рябков.Российская сторона надеется, что предстоящая встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве принесет ответы на многие вопросы, отметил Сергей РябковОн напомнил, что скоро состоится встреча президентов России и США."С ней связываются очень серьезные ожидания. Это действительно важнейшее событие международного календаря, и это событие, как мы надеемся, принесет с собой ответы на многие вопросы", - сказал он.
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джо байден, владимир путин, россия, сергей рябков, сша, в мире
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия
готова работать с США
над новым "уравнением безопасности", но в той системе координат, в которой страны работали многие годы, больше работать не получится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
"Мы должны понять, что темп бега времени на современном этапе развития международных отношений гораздо выше всего того, к чему мы привыкли. И в той системе координат, в которой мы работали многие годы, работать дальше не получится", - сказал Рябков, выступая в ходе "Примаковских чтений".
Казалось бы, по его словам, "только вчера был продлён договор по СНВ, а мы уже вступили в лето 2021 года и уже на горизонте промежуточные выборы в США и обратный отсчёт пятилетнего продления ДСНВ идёт очень быстро".
"Нужно, не теряя времени, с максимальной энергией, сфокусировано работать над тем, чтобы получить некую новую, современную конфигурацию в сфере контроля над вооружениями, найти ответ на вопрос не только о том, если ли шанс снижения напряжённости, но и на вопрос - в чем должно состоять новое уравнение безопасности в наших отношениях? К этой работе мы в России тоже готовы", - добавил Рябков.
Россия призывает администрацию президента США Джо Байдена
ответственно подойти к вопросу нормализации отношений с Москвой
, заявил Сергей Рябков.
"У меня нет собственного ответа на вопрос о том, получится ли после этого контакта лидеров обеспечить устойчивый тренд на урегулирование проблем, на нормализацию наших отношений, но российская сторона к этому стремится. В этом суть тех задач, которые мы пытаемся решить на нынешнем отрезке, и мы призываем администрацию Байдена столь же ответственно, столь же энергично, как и мы, подключиться к решению этой задачи", - сказал Рябков, выступая на "Примаковских чтениях".
Российская сторона надеется, что предстоящая встреча президента России Владимира Путина
и президента США Джо Байдена в Женеве
принесет ответы на многие вопросы, отметил Сергей Рябков
Он напомнил, что скоро состоится встреча президентов России и США.
"С ней связываются очень серьезные ожидания. Это действительно важнейшее событие международного календаря, и это событие, как мы надеемся, принесет с собой ответы на многие вопросы", - сказал он.