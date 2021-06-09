https://ria.ru/20210609/sputnikv-1736240540.html

В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"

В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V" - РИА Новости, 09.06.2021

В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"

Спрос на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в мире сегодня намного выше, чем существующее предложение, заявил в интервью РИА Новости в рамках... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T09:14

2021-06-09T09:14

2021-06-09T10:52

винченцо трани

петербургский международный экономический форум

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

итало-российская торговая палата

петербургский международный экономический форум (фонд)

российский фонд прямых инвестиций

италия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Спрос на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в мире сегодня намного выше, чем существующее предложение, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.Трани пояснил, что итальянская компания и без разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) может производить и продавать вакцину везде, кроме Европы. Продажа в Европе не может происходить, пока нет разрешения ЕМА."Если Европа предпочитает другой продукт, а не российский, я думаю, что каждая страна свободна принимать свои решения. Но я критикую это решение, потому что я считаю, что, поскольку "Спутник V" запустился первый, можно было бы на самом деле спасти очень много жизней и можно было на самом деле Европе выбраться из этой экономической ямы намного раньше. Это не удалось, но главное сейчас, что какая-то вакцина хотя бы есть", - заявил Трани.При этом он отметил, что даже без Европы "Спутник V" является второй вакциной по распространению в мире. "Это значит, что все-таки в России этот бизнес можно делать, ориентируясь не только на Европу", - сказал Трани.Он рассказал, что именно Итало-Российская торговая палата познакомила компанию Adienne с РФПИ. "Однако, когда мы начали эту работу, я был уверен, что европейский рынок не является целевым рынком для России. Почему? Потому что конкуренция высокая, есть другие вакцины, и потому что на самом деле очень сложно как раз получить все разрешения в Европе. Существует некая защита своего собственного продукта в Европе, которая особо сильно видна как раз на примере вакцины", - подчеркнул он.В марте РФПИ и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве "Спутника V" в Италии.По его словам, учредители компании Adienne, в том числе получают большой плюс от размещения такого заказа. "Потому что в такие тяжелые времена иметь большой заказ - это все-таки важно", - отметил он."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в EMA, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступало информационным партнером ПМЭФ.Читайте полный текст интервью Винченцо Трани >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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