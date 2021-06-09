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В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"
В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V" - РИА Новости, 09.06.2021
В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"
Спрос на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в мире сегодня намного выше, чем существующее предложение, заявил в интервью РИА Новости в рамках... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T09:14
2021-06-09T10:52
винченцо трани
петербургский международный экономический форум
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
итало-российская торговая палата
петербургский международный экономический форум (фонд)
российский фонд прямых инвестиций
италия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Спрос на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в мире сегодня намного выше, чем существующее предложение, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.Трани пояснил, что итальянская компания и без разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) может производить и продавать вакцину везде, кроме Европы. Продажа в Европе не может происходить, пока нет разрешения ЕМА."Если Европа предпочитает другой продукт, а не российский, я думаю, что каждая страна свободна принимать свои решения. Но я критикую это решение, потому что я считаю, что, поскольку "Спутник V" запустился первый, можно было бы на самом деле спасти очень много жизней и можно было на самом деле Европе выбраться из этой экономической ямы намного раньше. Это не удалось, но главное сейчас, что какая-то вакцина хотя бы есть", - заявил Трани.При этом он отметил, что даже без Европы "Спутник V" является второй вакциной по распространению в мире. "Это значит, что все-таки в России этот бизнес можно делать, ориентируясь не только на Европу", - сказал Трани.Он рассказал, что именно Итало-Российская торговая палата познакомила компанию Adienne с РФПИ. "Однако, когда мы начали эту работу, я был уверен, что европейский рынок не является целевым рынком для России. Почему? Потому что конкуренция высокая, есть другие вакцины, и потому что на самом деле очень сложно как раз получить все разрешения в Европе. Существует некая защита своего собственного продукта в Европе, которая особо сильно видна как раз на примере вакцины", - подчеркнул он.В марте РФПИ и компания Adienne Pharma&amp;Biotech подписали соглашение о производстве "Спутника V" в Италии.По его словам, учредители компании Adienne, в том числе получают большой плюс от размещения такого заказа. "Потому что в такие тяжелые времена иметь большой заказ - это все-таки важно", - отметил он."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в EMA, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступало информационным партнером ПМЭФ.Читайте полный текст интервью Винченцо Трани &gt;&gt;
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винченцо трани, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, итало-российская торговая палата, петербургский международный экономический форум (фонд), российский фонд прямых инвестиций, италия, в мире

В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"

09:14 09.06.2021 (обновлено: 10:52 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Спрос на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в мире сегодня намного выше, чем существующее предложение, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.
Трани пояснил, что итальянская компания и без разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) может производить и продавать вакцину везде, кроме Европы. Продажа в Европе не может происходить, пока нет разрешения ЕМА.
"И на самом деле я понимаю прекрасно, что на сегодняшний день спрос на "Спутник" намного больше, чем существующее предложение. Поэтому важно производить эту вакцину. И компания Adienne в Италии, она это делает", - сказал он.
"Если Европа предпочитает другой продукт, а не российский, я думаю, что каждая страна свободна принимать свои решения. Но я критикую это решение, потому что я считаю, что, поскольку "Спутник V" запустился первый, можно было бы на самом деле спасти очень много жизней и можно было на самом деле Европе выбраться из этой экономической ямы намного раньше. Это не удалось, но главное сейчас, что какая-то вакцина хотя бы есть", - заявил Трани.
При этом он отметил, что даже без Европы "Спутник V" является второй вакциной по распространению в мире. "Это значит, что все-таки в России этот бизнес можно делать, ориентируясь не только на Европу", - сказал Трани.
Он рассказал, что именно Итало-Российская торговая палата познакомила компанию Adienne с РФПИ. "Однако, когда мы начали эту работу, я был уверен, что европейский рынок не является целевым рынком для России. Почему? Потому что конкуренция высокая, есть другие вакцины, и потому что на самом деле очень сложно как раз получить все разрешения в Европе. Существует некая защита своего собственного продукта в Европе, которая особо сильно видна как раз на примере вакцины", - подчеркнул он.
"Итальянская экономика на самом деле получает большой плюс от того факта, что РФПИ решили производить "Спутник", в том числе в Италии. Поэтому, я думаю, что мы все благодарны особо, и я как президент Итало-Российской торговой палаты благодарны, конечно, РФПИ, которые поддерживали эту возможность для как раз развития итальянской экономики, в том числе и в этом направлении", - заявил Трани.
В марте РФПИ и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве "Спутника V" в Италии.
По его словам, учредители компании Adienne, в том числе получают большой плюс от размещения такого заказа. "Потому что в такие тяжелые времена иметь большой заказ - это все-таки важно", - отметил он.
"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в EMA, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступало информационным партнером ПМЭФ.
Читайте полный текст интервью Винченцо Трани >>
 
Петербургский международный экономический форумВинченцо ТраниВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияИтало-российская торговая палатаПетербургский международный экономический форум (фонд)Российский фонд прямых инвестицийИталияВ мире
 
 
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