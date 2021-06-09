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Наука
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Sony показала главного конкурента наушников AirPods Pro
Sony показала главного конкурента наушников AirPods Pro - РИА Новости, 09.06.2021
Sony показала главного конкурента наушников AirPods Pro
Японская компания Sony объявила о выходе новой tws-гарнитуры WF-1000XM4. Эту серию часто называют главным конкурентом AirPods Pro от Apple. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T12:36
2021-06-09T12:36
наука
sony corporation
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Японская компания Sony объявила о выходе новой tws-гарнитуры WF-1000XM4. Эту серию часто называют главным конкурентом AirPods Pro от Apple.В очередном поколении значительно переработан дизайн наушников и кейса — конструкция стала компактнее. Наушники оснащены чипом Sony V1, который обеспечивает улучшенное активное шумоподавление и обеспечивает до 40 процентов более низкий уровень шума по сравнению с предшественником. Наушники позиционируются, как первые в мире tws с поддержкой звука Hi-Res через кодек LDAC.При активном шумоподавлении наушники проработают до 8 часов, еще 16 часов даст кейс. Последний может заряжаться как USB-C, так и беспроводным способом с помощью стандарта Qi.В России tws-гарнитура появится в середине июля. По предзаказу Sony WF-1000XM4 можно купить за 22 990 рублей, на старте же продаж за наушники попросят 25 990 рублей
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sony corporation, гаджеты, технологии

Sony показала главного конкурента наушников AirPods Pro

12:36 09.06.2021
 
© SonySony WF-1000XM4
Sony WF-1000XM4
© Sony
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Японская компания Sony объявила о выходе новой tws-гарнитуры WF-1000XM4. Эту серию часто называют главным конкурентом AirPods Pro от Apple.
В очередном поколении значительно переработан дизайн наушников и кейса — конструкция стала компактнее. Наушники оснащены чипом Sony V1, который обеспечивает улучшенное активное шумоподавление и обеспечивает до 40 процентов более низкий уровень шума по сравнению с предшественником. Наушники позиционируются, как первые в мире tws с поддержкой звука Hi-Res через кодек LDAC.
При активном шумоподавлении наушники проработают до 8 часов, еще 16 часов даст кейс. Последний может заряжаться как USB-C, так и беспроводным способом с помощью стандарта Qi.
В России tws-гарнитура появится в середине июля. По предзаказу Sony WF-1000XM4 можно купить за 22 990 рублей, на старте же продаж за наушники попросят 25 990 рублей
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