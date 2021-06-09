https://ria.ru/20210609/sony-1736275366.html

Sony показала главного конкурента наушников AirPods Pro

Sony показала главного конкурента наушников AirPods Pro - РИА Новости, 09.06.2021

Sony показала главного конкурента наушников AirPods Pro

Японская компания Sony объявила о выходе новой tws-гарнитуры WF-1000XM4. Эту серию часто называют главным конкурентом AirPods Pro от Apple. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T12:36

2021-06-09T12:36

2021-06-09T12:36

наука

sony corporation

гаджеты

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736275128_0:16:719:420_1920x0_80_0_0_a47a329b159e2b47fef80f01ad97dd02.png

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Японская компания Sony объявила о выходе новой tws-гарнитуры WF-1000XM4. Эту серию часто называют главным конкурентом AirPods Pro от Apple.В очередном поколении значительно переработан дизайн наушников и кейса — конструкция стала компактнее. Наушники оснащены чипом Sony V1, который обеспечивает улучшенное активное шумоподавление и обеспечивает до 40 процентов более низкий уровень шума по сравнению с предшественником. Наушники позиционируются, как первые в мире tws с поддержкой звука Hi-Res через кодек LDAC.При активном шумоподавлении наушники проработают до 8 часов, еще 16 часов даст кейс. Последний может заряжаться как USB-C, так и беспроводным способом с помощью стандарта Qi.В России tws-гарнитура появится в середине июля. По предзаказу Sony WF-1000XM4 можно купить за 22 990 рублей, на старте же продаж за наушники попросят 25 990 рублей

https://ria.ru/20201113/naushniki-1584380076.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sony corporation, гаджеты, технологии