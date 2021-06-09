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Появилось видео момента стрельбы по судебным приставам в Сочи

Появилось видео момента стрельбы по судебным приставам в Сочи - РИА Новости, 09.06.2021

Появилось видео момента стрельбы по судебным приставам в Сочи

Момент, когда житель Сочи стреляет по судебным приставам, приехавшим исполнять решение суда о сносе его самостроя, попал в объектив камеры видеонаблюдения. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T18:49

2021-06-09T18:49

2021-06-09T18:49

россия

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

сочи

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Момент, когда житель Сочи стреляет по судебным приставам, приехавшим исполнять решение суда о сносе его самостроя, попал в объектив камеры видеонаблюдения.Днем в среду ГУМВД по Краснодарскому краю сообщило о задержании в Адлерском районе Сочи подозреваемого, который, согласно поступившему сообщению, открыл стрельбу по приставам во время выселения жителей. По данным властей, постройки по этому адресу являлись самостроями и по решению суда подлежали сносу. Оба пристава от полученных ранений скончались на месте. Прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть. СК возбудил уголовные дела о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (статья 295 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статья 30, часть 2 статья 105 УК РФ).В соцсетях появилось видео, снятое, предположительно, с уличной камеры видеонаблюдения, которая и запечатлела момент происшествия. В кадре видно, как мужчина с ружьем производит выстрелы в людей. Лишь некоторое время спустя к стрелявшему подходит мужчина, который пытается его успокоить, еще один человек опускается на колени к пострадавшему. Примечательно, что рядом с местом происшествия находятся люди, и практически никто не реагирует на происходящее.

россия

сочи

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), сочи, краснодарский край, происшествия