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Собянин призвал рестораны и общепит придерживаться санитарных норм
Собянин призвал рестораны и общепит придерживаться санитарных норм - РИА Новости, 09.06.2021
Собянин призвал рестораны и общепит придерживаться санитарных норм
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал ресторанный бизнес, общепит и всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм в связи с коронавирусом. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:10
2021-06-09T14:10
2021-06-09T14:10
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал ресторанный бизнес, общепит и всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм в связи с коронавирусом."Тем не менее, прошу ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию",- сказал мэр на встрече с рестораторами. Он подчеркнул, что это хорошая защита от COVID-19.Собянин также отметил, что сейчас пациентами с коронавирусом занято около 10 тысяч коек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210609/maska-1736295138.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество