https://ria.ru/20210609/sobyanin-1736295305.html

Собянин призвал рестораны и общепит придерживаться санитарных норм

Собянин призвал рестораны и общепит придерживаться санитарных норм - РИА Новости, 09.06.2021

Собянин призвал рестораны и общепит придерживаться санитарных норм

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал ресторанный бизнес, общепит и всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм в связи с коронавирусом. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T14:10

2021-06-09T14:10

2021-06-09T14:10

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730143393_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_bebd3067b02c11c20b850688dbdf4056.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал ресторанный бизнес, общепит и всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм в связи с коронавирусом."Тем не менее, прошу ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию",- сказал мэр на встрече с рестораторами. Он подчеркнул, что это хорошая защита от COVID-19.Собянин также отметил, что сейчас пациентами с коронавирусом занято около 10 тысяч коек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210609/maska-1736295138.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество