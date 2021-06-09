https://ria.ru/20210609/sobchak-1736330847.html
Суд в Москве зарегистрировал иск петербургского юриста к Собчак
Суд в Москве зарегистрировал иск петербургского юриста к Собчак - РИА Новости, 09.06.2021
Суд в Москве зарегистрировал иск петербургского юриста к Собчак
Останкинский суд Москвы зарегистрировал иск петербургского юриста Эльнары Троицкой о защите чести и достоинства к телеведущей и блогеру Ксении Собчак, сообщили... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T16:46
2021-06-09T16:46
2021-06-09T16:46
ксения собчак
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602802756_88:0:2681:1459_1920x0_80_0_0_600ff9007196fd55a3e20e1515435f80.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Останкинский суд Москвы зарегистрировал иск петербургского юриста Эльнары Троицкой о защите чести и достоинства к телеведущей и блогеру Ксении Собчак, сообщили РИА Новости в суде."Иск зарегистрирован", - сказали там, отметив, что дата его рассмотрения пока не назначена.Как ранее сообщила РИА Новости Троицкая, в иске она просит о защите чести, достоинства, деловой репутации, компенсации морального вреда, а также об охране изображения - иск содержит требование о его удалении, так как не было получено надлежащим образом согласие.Ранее несколько СМИ сообщили, что на Собчак подали иск на 50 миллионов рублей. Поводом стал заданный телеведущей на Петербургском международном экономическим форуме вопрос "На какую панель вы пришли?", адресованный юристу Эльнаре Троицкой, которая присутствовала там в качестве участника. Троицкая в интервью телеканалу "78" заявила, что её задели слова и намеки Собчак о том, что она "охотница за ВИПами". Сама Троицкая на уточняющий вопрос РИА Новости о причинах подачи иска пока не ответила.Ранее Собчак в своем Telegram-канале высказала сожаление, что вопрос оказался похож на оскорбление. Кроме того, она считает, что у инициативы нет судебной перспективы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210607/sobchak-1736047867.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210602/milokhin-1735264095.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602802756_312:0:2268:1467_1920x0_80_0_0_972bfae62905885c52c2c753188b5b20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ксения собчак, москва
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Останкинский суд Москвы
зарегистрировал иск петербургского юриста Эльнары Троицкой о защите чести и достоинства к телеведущей и блогеру Ксении Собчак
, сообщили РИА Новости в суде.
"Иск зарегистрирован", - сказали там, отметив, что дата его рассмотрения пока не назначена.
Как ранее сообщила РИА Новости Троицкая, в иске она просит о защите чести, достоинства, деловой репутации, компенсации морального вреда, а также об охране изображения - иск содержит требование о его удалении, так как не было получено надлежащим образом согласие.
Ранее несколько СМИ сообщили, что на Собчак подали иск на 50 миллионов рублей. Поводом стал заданный телеведущей на Петербургском международном экономическим форуме вопрос "На какую панель вы пришли?", адресованный юристу Эльнаре Троицкой, которая присутствовала там в качестве участника. Троицкая в интервью телеканалу "78" заявила, что её задели слова и намеки Собчак о том, что она "охотница за ВИПами". Сама Троицкая на уточняющий вопрос РИА Новости о причинах подачи иска пока не ответила.
Ранее Собчак в своем Telegram-канале
высказала сожаление, что вопрос оказался похож на оскорбление. Кроме того, она считает, что у инициативы нет судебной перспективы.