https://ria.ru/20210609/skorost-1736321582.html

В ГИБДД выступили против снижения максимальной скорости движения в городах

В ГИБДД выступили против снижения максимальной скорости движения в городах - РИА Новости, 09.06.2021

В ГИБДД выступили против снижения максимальной скорости движения в городах

МВД категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 километров в час и уменьшения вдвое "нештрафуемого порога", заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T16:05

2021-06-09T16:05

2021-06-09T16:56

михаил черников

авто

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. МВД категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 километров в час и уменьшения вдвое "нештрафуемого порога", заявил РИА Новости глава ГИБДД Михаил Черников.Собеседник агентства отметил, что в СМИ нередко появляется некорректная информация, а сам он, будучи автолюбителем, не представляет, как можно ехать так медленно, когда по разделительной полосе движутся со скоростью до 150 километров в час.Он также заявил, что хотел бы предложить инициаторам такой идеи самим "сесть за руль и передвигаться по городу, особенно в вечернее время, со скоростью 30 км/ч для понимания абсурдности этих ограничений".Кроме того, глава ГИБДД призвал прекратить втягивать МВД в "необоснованные решения по ограничению прав автомобилистов".В мае в ведомстве одобрили идею точечно снизить максимально допустимую скорость в Москве. Это коснется отдельных улиц, в основном тех, где много пешеходов. Также СМИ писали, что правительство вернулось к вопросу уменьшения "нештрафуемого порога" скорости с 20 до 10 километров в час. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить согласованную позицию" по этой теме.

https://ria.ru/20210609/skorost-1736267652.html

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михаил черников, авто, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество