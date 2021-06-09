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В ГИБДД выступили против снижения максимальной скорости движения в городах
В ГИБДД выступили против снижения максимальной скорости движения в городах - РИА Новости, 09.06.2021
В ГИБДД выступили против снижения максимальной скорости движения в городах
МВД категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 километров в час и уменьшения вдвое "нештрафуемого порога", заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T16:05
2021-06-09T16:05
2021-06-09T16:56
михаил черников
авто
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. МВД категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 километров в час и уменьшения вдвое "нештрафуемого порога", заявил РИА Новости глава ГИБДД Михаил Черников.Собеседник агентства отметил, что в СМИ нередко появляется некорректная информация, а сам он, будучи автолюбителем, не представляет, как можно ехать так медленно, когда по разделительной полосе движутся со скоростью до 150 километров в час.Он также заявил, что хотел бы предложить инициаторам такой идеи самим "сесть за руль и передвигаться по городу, особенно в вечернее время, со скоростью 30 км/ч для понимания абсурдности этих ограничений".Кроме того, глава ГИБДД призвал прекратить втягивать МВД в "необоснованные решения по ограничению прав автомобилистов".В мае в ведомстве одобрили идею точечно снизить максимально допустимую скорость в Москве. Это коснется отдельных улиц, в основном тех, где много пешеходов. Также СМИ писали, что правительство вернулось к вопросу уменьшения "нештрафуемого порога" скорости с 20 до 10 километров в час. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить согласованную позицию" по этой теме.
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михаил черников, авто, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
МВД категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 километров в час и уменьшения вдвое "нештрафуемого порога", заявил РИА Новости глава ГИБДД Михаил Черников
.
Собеседник агентства отметил, что в СМИ нередко появляется некорректная информация, а сам он, будучи автолюбителем, не представляет, как можно ехать так медленно, когда по разделительной полосе движутся со скоростью до 150 километров в час.
"В первую очередь тот, кто предлагает (такое снижение. — Прим. ред.), думает не о безопасности дорожного движения, а все-таки о каких-то других моментах — в частности, как пополнить доходную часть с помощью тех штрафов, которые налагает автоматическая фотовидеофиксация", — поделился Черников.
Он также заявил, что хотел бы предложить инициаторам такой идеи самим "сесть за руль и передвигаться по городу, особенно в вечернее время, со скоростью 30 км/ч для понимания абсурдности этих ограничений".
Кроме того, глава ГИБДД призвал прекратить втягивать МВД в "необоснованные решения по ограничению прав автомобилистов".
В мае в ведомстве одобрили идею точечно снизить максимально допустимую скорость в Москве. Это коснется отдельных улиц, в основном тех, где много пешеходов. Также СМИ писали, что правительство вернулось к вопросу уменьшения "нештрафуемого порога" скорости с 20 до 10 километров в час. Вице-премьер Марат Хуснуллин
поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить согласованную позицию" по этой теме.