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Автоэксперт оценил идею снизить скорость движения авто в городах
Автоэксперт оценил идею снизить скорость движения авто в городах - РИА Новости, 09.06.2021
Автоэксперт оценил идею снизить скорость движения авто в городах
Предложение о снижении скорости с 60 км/ч до 30 км/ч в черте города вполне реализуемо и коснется только тех улиц, на которых существует высокий риск сбить... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T12:05
2021-06-09T12:05
2021-06-09T12:05
садовое кольцо (москва)
автостат
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общество
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Предложение о снижении скорости с 60 км/ч до 30 км/ч в черте города вполне реализуемо и коснется только тех улиц, на которых существует высокий риск сбить пешехода, рассказал RT партнер аналитического агентства "Автостат" автоэксперт Игорь Моржаретто.Он напомнил, что внутри Садового кольца средняя скорость составляет 26 км/ч, поэтому снижение до 30 км/ч особо ситуацию не изменит."Все исследования показывают, что если сбивают пешехода на скорости до 50 км/ч, то у него есть все шансы выжить", — заключил Моржаретто.Эксперт добавил, что региональные власти смогут реализовать эту инициативу после согласования с ГИБДД.Ранее Минюст предложил автоматически списывать долги по штрафам за нарушения ПДД со счетов россиян.
https://ria.ru/20210601/shtrafy-1734988143.html
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садовое кольцо (москва), автостат, гибдд мвд рф, общество