https://ria.ru/20210609/skorost-1736267652.html

Автоэксперт оценил идею снизить скорость движения авто в городах

Автоэксперт оценил идею снизить скорость движения авто в городах - РИА Новости, 09.06.2021

Автоэксперт оценил идею снизить скорость движения авто в городах

Предложение о снижении скорости с 60 км/ч до 30 км/ч в черте города вполне реализуемо и коснется только тех улиц, на которых существует высокий риск сбить... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T12:05

2021-06-09T12:05

2021-06-09T12:05

садовое кольцо (москва)

автостат

гибдд мвд рф

общество

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Предложение о снижении скорости с 60 км/ч до 30 км/ч в черте города вполне реализуемо и коснется только тех улиц, на которых существует высокий риск сбить пешехода, рассказал RT партнер аналитического агентства "Автостат" автоэксперт Игорь Моржаретто.Он напомнил, что внутри Садового кольца средняя скорость составляет 26 км/ч, поэтому снижение до 30 км/ч особо ситуацию не изменит."Все исследования показывают, что если сбивают пешехода на скорости до 50 км/ч, то у него есть все шансы выжить", — заключил Моржаретто.Эксперт добавил, что региональные власти смогут реализовать эту инициативу после согласования с ГИБДД.Ранее Минюст предложил автоматически списывать долги по штрафам за нарушения ПДД со счетов россиян.

https://ria.ru/20210601/shtrafy-1734988143.html

садовое кольцо (москва)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садовое кольцо (москва), автостат, гибдд мвд рф, общество