https://ria.ru/20210609/siriya-1736374743.html

При подрыве бронеавтомобиля в Сирии погиб российский военный

При подрыве бронеавтомобиля в Сирии погиб российский военный - РИА Новости, 09.06.2021

При подрыве бронеавтомобиля в Сирии погиб российский военный

В сирийской провинции Хасеке подорвался бронеавтомобиль, от полученных травм погиб российский военнослужащий, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T22:00

2021-06-09T22:00

2021-06-09T23:59

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В сирийской провинции Хасеке подорвался бронеавтомобиль, от полученных травм погиб российский военнослужащий, сообщили в Минобороны. Отмечается, что неустановленное взрывное устройство сдетонировало при проверке маршрута патрулирования. Еще три россиянина получили ранения, им оказали медицинскую помощь. Сейчас пострадавшим ничего не угрожает, добавили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20210327/siriya-1603013747.html

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