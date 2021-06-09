Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210609/sirius-1736341011.html
Госдума приняла законы по развитию федеральной территории "Сириус"
Госдума приняла законы по развитию федеральной территории "Сириус" - РИА Новости, 09.06.2021
Госдума приняла законы по развитию федеральной территории "Сириус"
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законы, направленные на дальнейшее развитие федеральной территории "Сириус". РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T17:35
2021-06-09T17:37
россия
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597189925_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_116755499f67c34efa8ed60d06242337.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законы, направленные на дальнейшее развитие федеральной территории "Сириус".Оба законопроекта - "О внесении изменений в федеральный закон "О федеральной территории "Сириус" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием федерального закона "О федеральной территории "Сириус" - были внесены сенатором Андреем Клишасом и депутатами ГД от фракции "Единая Россия".По словам главы комитета по госстроительству Павла Крашенинникова (ЕР), принятые законы направлены "на развитие федеральной территории "Сириус", в том числе будут способствовать созданию единого инновационного архитектурно-градостроительного облика федеральной территории".В частности, правительству РФ предоставляется право утверждать индивидуальную программу развития федеральной территории "Сириус" по согласованию с ее органами власти. При этом программа развития может включать в себя мероприятия в сфере содержания или развития существующих объектов инфраструктуры как на самой территории "Сириуса", так и за ее пределами. Также речь может идти о создании новых объектов инфраструктуры.Как указывали авторы законодательной инициативы, в настоящее время многие объекты энергетической, коммунальной и иной инфраструктуры, необходимой для функционирования объектов, расположенных в федеральной территории "Сириус", и находящейся за ее пределами, "не соответствуют действующим нормативным требованиям, требуют капитального ремонта или реконструкции".ФЗ "О федеральной территории "Сириус" вступил в силу в декабре 2020 года. Закон определил, что "Сириус" - это "имеющее общегосударственное стратегическое значение публично-правовое образование", цель его создания - "сохранение олимпийского спортивного, культурного и природного наследия, создание благоприятных условий для выявления и развития талантов, реализация приоритетов научно-технологического развития" страны.Федеральная территория "Сириус" имеет самостоятельные органы публичной власти, собственный бюджет, имущество и имущественные права. Здесь может устанавливаться особый режим ведения градостроительной, медицинской, образовательной деятельности, деятельности в области физической культуры и спорта. При этом до начала 2026 года действует переходный период, в течение которого решаются вопросы организации функционирования федеральной территории "Сириус".
https://realty.ria.ru/20210401/sirius-1603755529.html
https://ria.ru/20210601/sirius-1735172082.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597189925_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_f74e1579c5a18ce88fbce10890ea9b20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, экономика

Госдума приняла законы по развитию федеральной территории "Сириус"

17:35 09.06.2021 (обновлено: 17:37 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законы, направленные на дальнейшее развитие федеральной территории "Сириус".
Оба законопроекта - "О внесении изменений в федеральный закон "О федеральной территории "Сириус" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием федерального закона "О федеральной территории "Сириус" - были внесены сенатором Андреем Клишасом и депутатами ГД от фракции "Единая Россия".
По словам главы комитета по госстроительству Павла Крашенинникова (ЕР), принятые законы направлены "на развитие федеральной территории "Сириус", в том числе будут способствовать созданию единого инновационного архитектурно-градостроительного облика федеральной территории".
В частности, правительству РФ предоставляется право утверждать индивидуальную программу развития федеральной территории "Сириус" по согласованию с ее органами власти. При этом программа развития может включать в себя мероприятия в сфере содержания или развития существующих объектов инфраструктуры как на самой территории "Сириуса", так и за ее пределами. Также речь может идти о создании новых объектов инфраструктуры.
Поселок городского типа Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 11:22
Генплан федеральной территории "Сириус" могут принять до конца 2021 года
Как указывали авторы законодательной инициативы, в настоящее время многие объекты энергетической, коммунальной и иной инфраструктуры, необходимой для функционирования объектов, расположенных в федеральной территории "Сириус", и находящейся за ее пределами, "не соответствуют действующим нормативным требованиям, требуют капитального ремонта или реконструкции".
ФЗ "О федеральной территории "Сириус" вступил в силу в декабре 2020 года. Закон определил, что "Сириус" - это "имеющее общегосударственное стратегическое значение публично-правовое образование", цель его создания - "сохранение олимпийского спортивного, культурного и природного наследия, создание благоприятных условий для выявления и развития талантов, реализация приоритетов научно-технологического развития" страны.
Федеральная территория "Сириус" имеет самостоятельные органы публичной власти, собственный бюджет, имущество и имущественные права. Здесь может устанавливаться особый режим ведения градостроительной, медицинской, образовательной деятельности, деятельности в области физической культуры и спорта. При этом до начала 2026 года действует переходный период, в течение которого решаются вопросы организации функционирования федеральной территории "Сириус".
Госдума приняла закон о федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 22:58
На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
 
РоссияГосдума РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки
09:02В Польше арестовали журналиста по обвинению в шпионаже в пользу России
09:01Вилла Ла Гранж в Женеве станет местом встречи Путина и Байдена
08:57Стрелявший по группе велосипедистов красноярец хотел их "вразумить"
08:49Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 12
08:47Хабаровского экс-министра строительства задержали по делу о взятке
08:38Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина
08:26В Хабаровске десять машин сгорели при пожаре в автосервисе
08:25В Приморье завели дело против мужчины, напавшего на медика скорой помощи
08:25Главный архитектор Москвы рассказал, когда ТЦ в столице станет меньше
08:20Россияне рассказали, куда поедут отдыхать с детьми летом
08:07Стали известны подробности о погибших в ДТП с автобусом на Урале
08:02Гобелены Рафаэля оказались в опасности из-за голубей
08:01Синоптики ожидают в Москве кратковременные дожди и до плюс 20
08:00В еврейской общине рассказали, почему дают иноверцам деньги под проценты
07:59В Узбекистане трое рабочих погибли при прокладке водопровода
07:51В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
07:40В Свердловской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
07:37У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4
07:35Названы самые счастливые города России
Лента новостейМолния