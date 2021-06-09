https://ria.ru/20210609/sirius-1736341011.html

Госдума приняла законы по развитию федеральной территории "Сириус"

Госдума приняла законы по развитию федеральной территории "Сириус" - РИА Новости, 09.06.2021

Госдума приняла законы по развитию федеральной территории "Сириус"

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законы, направленные на дальнейшее развитие федеральной территории "Сириус". РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T17:35

2021-06-09T17:35

2021-06-09T17:37

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законы, направленные на дальнейшее развитие федеральной территории "Сириус".Оба законопроекта - "О внесении изменений в федеральный закон "О федеральной территории "Сириус" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием федерального закона "О федеральной территории "Сириус" - были внесены сенатором Андреем Клишасом и депутатами ГД от фракции "Единая Россия".По словам главы комитета по госстроительству Павла Крашенинникова (ЕР), принятые законы направлены "на развитие федеральной территории "Сириус", в том числе будут способствовать созданию единого инновационного архитектурно-градостроительного облика федеральной территории".В частности, правительству РФ предоставляется право утверждать индивидуальную программу развития федеральной территории "Сириус" по согласованию с ее органами власти. При этом программа развития может включать в себя мероприятия в сфере содержания или развития существующих объектов инфраструктуры как на самой территории "Сириуса", так и за ее пределами. Также речь может идти о создании новых объектов инфраструктуры.Как указывали авторы законодательной инициативы, в настоящее время многие объекты энергетической, коммунальной и иной инфраструктуры, необходимой для функционирования объектов, расположенных в федеральной территории "Сириус", и находящейся за ее пределами, "не соответствуют действующим нормативным требованиям, требуют капитального ремонта или реконструкции".ФЗ "О федеральной территории "Сириус" вступил в силу в декабре 2020 года. Закон определил, что "Сириус" - это "имеющее общегосударственное стратегическое значение публично-правовое образование", цель его создания - "сохранение олимпийского спортивного, культурного и природного наследия, создание благоприятных условий для выявления и развития талантов, реализация приоритетов научно-технологического развития" страны.Федеральная территория "Сириус" имеет самостоятельные органы публичной власти, собственный бюджет, имущество и имущественные права. Здесь может устанавливаться особый режим ведения градостроительной, медицинской, образовательной деятельности, деятельности в области физической культуры и спорта. При этом до начала 2026 года действует переходный период, в течение которого решаются вопросы организации функционирования федеральной территории "Сириус".

https://realty.ria.ru/20210401/sirius-1603755529.html

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