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Европарламент утвердил введение коронавирусного сертификата в ЕС
Европарламент утвердил введение коронавирусного сертификата в ЕС - РИА Новости, 09.06.2021
Европарламент утвердил введение коронавирусного сертификата в ЕС
Европейский парламент большинством голосов поддержал введение в Евросоюзе коронавирусного цифрового сертификата, следует из итогов голосования. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:10
2021-06-09T10:10
2021-06-09T12:25
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в мире
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БРЮССЕЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Европейский парламент большинством голосов поддержал введение в Евросоюзе коронавирусного цифрового сертификата, следует из итогов голосования.В пакет входит несколько документов, каждый из которых получил абсолютное большинство голосов депутатов. Теперь решение должно пройти процедуру технического оформления, а в силу оно вступит после публикации в официальном журнале ЕС.Систему планируется запустить с 1 июля, но она уже работает в тестовом режиме — коронавирусный сертификат получили более миллиона европейцев.Документ содержит три варианта данных: информацию о прививке от COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о перенесенном заболевании и наличии иммунитета. Его можно использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой — ускорить возвращение к свободному передвижению между странами союза.Ожидается также, что тех, кто сделал прививку и получил сертификат, освободят от обязанности сдавать тесты и соблюдать карантин в путешествиях по Евросоюзу. Речь идет о вакцинах, централизованно одобренных в ЕС, но государства союза получат право самостоятельно признавать у себя и другие препараты.Европейские сертификаты, возможно, будут доступны и приезжающим в ЕС гражданам других стран, если они прошли соответствующую вакцинацию. Этот механизм сейчас разрабатывается.Предполагается, что сертификаты будут временными — пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию. Ожидается, что их введут на год. Кроме того, Еврокомиссия выделит 100 миллионов евро, чтобы максимально удешевить проведение тестов для внесения информации в сертификаты.
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еврокомиссия, коронавирус covid-19, европарламент, коронавирусы, здоровье - общество, евросоюз, в мире
БРЮССЕЛЬ, 9 июн — РИА Новости.
Европейский парламент большинством голосов поддержал введение в Евросоюзе
коронавирусного цифрового сертификата, следует из итогов голосования.
В пакет входит несколько документов, каждый из которых получил абсолютное большинство голосов депутатов. Теперь решение должно пройти процедуру технического оформления, а в силу оно вступит после публикации в официальном журнале ЕС.
Систему планируется запустить с 1 июля, но она уже работает в тестовом режиме — коронавирусный сертификат получили более миллиона европейцев.
Документ содержит три варианта данных: информацию о прививке от COVID-19
, об отрицательном ПЦР-тесте или же о перенесенном заболевании и наличии иммунитета. Его можно использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода.
По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой — ускорить возвращение к свободному передвижению между странами союза.
Ожидается также, что тех, кто сделал прививку и получил сертификат, освободят от обязанности сдавать тесты и соблюдать карантин в путешествиях по Евросоюзу. Речь идет о вакцинах, централизованно одобренных в ЕС, но государства союза получат право самостоятельно признавать у себя и другие препараты.
Европейские сертификаты, возможно, будут доступны и приезжающим в ЕС гражданам других стран, если они прошли соответствующую вакцинацию. Этот механизм сейчас разрабатывается.
Предполагается, что сертификаты будут временными — пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию. Ожидается, что их введут на год. Кроме того, Еврокомиссия
выделит 100 миллионов евро, чтобы максимально удешевить проведение тестов для внесения информации в сертификаты.