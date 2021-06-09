https://ria.ru/20210609/sapega-1736254122.html

Отец Сапеги рассказал о полученных от нее письмах

Отец Сапеги рассказал о полученных от нее письмах - РИА Новости, 09.06.2021

Отец Сапеги рассказал о полученных от нее письмах

Родители арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги получили от нее первые письма, на здоровье она не жалуется, высказываемые просьбы – бытовые, заявил... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T10:58

2021-06-09T10:58

2021-06-09T12:57

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

минск

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733976873_0:0:1239:697_1920x0_80_0_0_19e4c1c1cc354e24ba44133707951403.jpg

МИНСК, 9 июн – РИА Новости. Родители арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги получили от нее первые письма, на здоровье она не жалуется, высказываемые просьбы – бытовые, заявил РИА Новости ее отец Сергей Дудич.По его словам, письма адресованы семье, носят личный характер. Дудич рассказал, что в первых письмах содержатся бытовые просьбы, в частности, о передачах в СИЗО. "Просит нас писать ей (письма – ред.), просит, чтобы друзья писали", - отметил он.Отец россиянки сообщил, что она не высказывает жалоб на здоровье. "Нет", - сказал Дудич, отвечая на соответствующий вопрос. По словам собеседника агентства, в письмах она пишет, что ее в СИЗО ежедневно посещает врач, в том числе "дает успокоительное, глюкозу, для аппетита".Говоря о психологическом состоянии россиянки, Дудич отметил, что ранее "были моменты", но, судя по письмам, справляется. По его словам, в последних письмах она адекватно осознает ситуацию. "Мы растили ее так, чтобы она всегда была сильной, несмотря на жизненные обстоятельства. Конечно, к такому (находиться в СИЗО по уголовному делу – ред.) не приготовишь, к этому никто не готов априори. Она с детства человек-стержень… Она всегда была особенной, за это мы ее любили и любим. Конечно, ей трудно, и это чувствуется", - отметил отец Сапеги.По его словам, письма родственников ей также доходят, "пишет, что все получила". Дудич констатировал, что проблем с письмами, как и с приемом передач нет. Родители планируют в понедельник осуществить передачу с учетом высказанных ею в письмах пожеланий.Отец Сапеги рассказал РИА Новости, что она не говорила плохого о Протасевиче, о его интервью ГосТВ знает.Ранее Протасевич, который также содержится под стражей в Минске, в интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ заявил, что признал свою вину по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, пояснив, что размещал призывы к протестам в администрируемых Telegram-каналах. Он также рассказал о внутренних конфликтах в среде белорусской оппозиции, а также о непрозрачном финансировании и западных грантах."Адвокат, когда посещала, рассказала ей об интервью Протасевича, которое на ОНТ вышло... Про Рому она не хочет говорить плохого", - сказал собеседник.Отец россиянки также рассказал об одном из упоминаний о Протасевиче в письме от Сапеги.Он отметил, что в письме от 3 июня она вспоминает о том, что в этот день должна была защищать дипломную работу в университете. "Они планировали с Ромой после защиты диплома зайти в ресторан... Описывает: "Сижу, пью чай (в камере СИЗО вместо ресторана – ред.)", - добавил собеседник.Он добавил, что в письмах она просит семью не винить Протасевича в произошедшем и ничего не рассказывает о сути своего уголовного дела."Ничего об этом не пишет, ни одного слова", - сказал Дудич, отвечая на вопрос, рассказывала ли дочь о сути уголовного дела, фигурантом которого является, и предъявляемых обвинений.По его словам, адвокат также не рассказывает о сути дела и его перспективах. "Адвокат под подпиской (о неразглашении – ред.)", - констатировал собеседник.Сергей Дудич также сказал, что не видит признаков цензуры в письмах дочери из СИЗО."Каких-то правок в письмах я не видел. Чего-то такого нет", - сказал Дудич , однако не исключил, что письма могут читать в администрации СИЗО. В то же время он уточнил, что в письмах Сапега не говорит ничего о какой-то цензуре."Пишет только позитив, чтобы мы держались, помогали ей тем, чем можем", - добавил он.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги под стражей продлен на два месяца.Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.

https://ria.ru/20210604/protasevich-1735655045.html

https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, минск, в мире