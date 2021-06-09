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В Европарламенте опубликовали проект санкций против Белоруссии
В Европарламенте опубликовали проект санкций против Белоруссии - РИА Новости, 10.06.2021
В Европарламенте опубликовали проект санкций против Белоруссии
Европейский парламент призовет немедленно ввести четвертый пакет персональных санкций против Белоруссии, говорится в проекте резолюции. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-09T22:26
2021-06-10T07:11
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
ryanair
еврокомиссия
siemens ag
в мире
европарламент
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Европейский парламент призовет немедленно ввести четвертый пакет персональных санкций против Белоруссии, говорится в проекте резолюции.Депутаты проголосуют по соответствующему документу в четверг. Решение Европарламента не обязательно к исполнению, но считается рекомендацией для стран Евросоюза.В резолюции предлагается ввести широкие экономические санкции, которые должны затронуть нефть и нефтепродукты, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность."Европарламент призывает Совет ЕС как можно быстрее расширить список юридических и физических лиц, попадающих под санкции, за счет тех, кто причастен к принудительной посадке самолета Ryanair, задержанию Романа Протасевича и Софьи Сапеги", — говорится в документе.В проекте резолюции также указывается на необходимость скорейшего принятия ограничительных мер, которые, по мнению депутатов, должны затронуть "государственные и частные компании, контролируемые белорусским режимом или тесно связанные с его интересами". "Европарламент также призывает зарегистрированные в ЕС компании, в том числе Siemens AG, прекратить сотрудничество с властями Белоруссии, &lt;...&gt; (а также) к прекращению сотрудничества и финансирования государственных банков", — следует из проекта.Кроме того, евродепутаты предложили временно приостановить участие Минска в системе SWIFT."Европарламент призывает Еврокомиссию и представителя по правам человека совместно с международными партнерами инициировать организацию международной конференции высокого уровня "Будущее демократической Белоруссии" по разрешению белорусского кризиса, а также расследованию преступлений против белорусского народа и судебному преследованию представителей властей Белоруссии", — указывается в документе.Депутаты предположили, что такая конференция под эгидой ЕС может собрать представителей финансовых международных институтов, стран G7, государств Евросоюза, международных организаций.После прошедших в Белоруссии в прошлом году выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели санкции против ряда белорусских официальных лиц и предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новую волну протеста Запада вызвал инцидент с самолетом ирландской компании Ryanair. В конце мая летевший из Афин в Вильнюс самолет экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.Западные страны раскритиковали произошедшее, заявив, что самолет вынудили совершить посадку. Как утверждают в Белоруссии, никакого принуждения не было: Минск представил расшифровку переговоров с пилотом самолета, в ней не содержится никаких угроз в адрес экипажа. Брюссель запретил белорусским авиаперевозчикам использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС (кроме гуманитарных рейсов и аварийных посадок) и рекомендовал европейским авиакомпаниям избегать полетов над республикой.
https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, еврокомиссия, siemens ag, в мире, европарламент, брюссель, минск, белоруссия

В Европарламенте опубликовали проект санкций против Белоруссии

22:26 09.06.2021 (обновлено: 07:11 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Европейский парламент призовет немедленно ввести четвертый пакет персональных санкций против Белоруссии, говорится в проекте резолюции.
Депутаты проголосуют по соответствующему документу в четверг. Решение Европарламента не обязательно к исполнению, но считается рекомендацией для стран Евросоюза.
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В резолюции предлагается ввести широкие экономические санкции, которые должны затронуть нефть и нефтепродукты, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность.
"Европарламент призывает Совет ЕС как можно быстрее расширить список юридических и физических лиц, попадающих под санкции, за счет тех, кто причастен к принудительной посадке самолета Ryanair, задержанию Романа Протасевича и Софьи Сапеги", — говорится в документе.
В проекте резолюции также указывается на необходимость скорейшего принятия ограничительных мер, которые, по мнению депутатов, должны затронуть "государственные и частные компании, контролируемые белорусским режимом или тесно связанные с его интересами".
"Европарламент также призывает зарегистрированные в ЕС компании, в том числе Siemens AG, прекратить сотрудничество с властями Белоруссии, <...> (а также) к прекращению сотрудничества и финансирования государственных банков", — следует из проекта.
Кроме того, евродепутаты предложили временно приостановить участие Минска в системе SWIFT.
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"Европарламент призывает Еврокомиссию и представителя по правам человека совместно с международными партнерами инициировать организацию международной конференции высокого уровня "Будущее демократической Белоруссии" по разрешению белорусского кризиса, а также расследованию преступлений против белорусского народа и судебному преследованию представителей властей Белоруссии", — указывается в документе.
Депутаты предположили, что такая конференция под эгидой ЕС может собрать представителей финансовых международных институтов, стран G7, государств Евросоюза, международных организаций.
После прошедших в Белоруссии в прошлом году выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели санкции против ряда белорусских официальных лиц и предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Новую волну протеста Запада вызвал инцидент с самолетом ирландской компании Ryanair. В конце мая летевший из Афин в Вильнюс самолет экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Западные страны раскритиковали произошедшее, заявив, что самолет вынудили совершить посадку. Как утверждают в Белоруссии, никакого принуждения не было: Минск представил расшифровку переговоров с пилотом самолета, в ней не содержится никаких угроз в адрес экипажа. Брюссель запретил белорусским авиаперевозчикам использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС (кроме гуманитарных рейсов и аварийных посадок) и рекомендовал европейским авиакомпаниям избегать полетов над республикой.
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