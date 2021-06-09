https://ria.ru/20210609/sanktsii-1736376166.html

В Европарламенте опубликовали проект санкций против Белоруссии

В Европарламенте опубликовали проект санкций против Белоруссии - РИА Новости, 10.06.2021

В Европарламенте опубликовали проект санкций против Белоруссии

Европейский парламент призовет немедленно ввести четвертый пакет персональных санкций против Белоруссии, говорится в проекте резолюции. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-09T22:26

2021-06-09T22:26

2021-06-10T07:11

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

еврокомиссия

siemens ag

в мире

европарламент

брюссель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564662378_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_34ab6ffe0d4165118344f7c4509590dd.jpg

БРЮССЕЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Европейский парламент призовет немедленно ввести четвертый пакет персональных санкций против Белоруссии, говорится в проекте резолюции.Депутаты проголосуют по соответствующему документу в четверг. Решение Европарламента не обязательно к исполнению, но считается рекомендацией для стран Евросоюза.В резолюции предлагается ввести широкие экономические санкции, которые должны затронуть нефть и нефтепродукты, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность."Европарламент призывает Совет ЕС как можно быстрее расширить список юридических и физических лиц, попадающих под санкции, за счет тех, кто причастен к принудительной посадке самолета Ryanair, задержанию Романа Протасевича и Софьи Сапеги", — говорится в документе.В проекте резолюции также указывается на необходимость скорейшего принятия ограничительных мер, которые, по мнению депутатов, должны затронуть "государственные и частные компании, контролируемые белорусским режимом или тесно связанные с его интересами". "Европарламент также призывает зарегистрированные в ЕС компании, в том числе Siemens AG, прекратить сотрудничество с властями Белоруссии, <...> (а также) к прекращению сотрудничества и финансирования государственных банков", — следует из проекта.Кроме того, евродепутаты предложили временно приостановить участие Минска в системе SWIFT."Европарламент призывает Еврокомиссию и представителя по правам человека совместно с международными партнерами инициировать организацию международной конференции высокого уровня "Будущее демократической Белоруссии" по разрешению белорусского кризиса, а также расследованию преступлений против белорусского народа и судебному преследованию представителей властей Белоруссии", — указывается в документе.Депутаты предположили, что такая конференция под эгидой ЕС может собрать представителей финансовых международных институтов, стран G7, государств Евросоюза, международных организаций.После прошедших в Белоруссии в прошлом году выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели санкции против ряда белорусских официальных лиц и предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новую волну протеста Запада вызвал инцидент с самолетом ирландской компании Ryanair. В конце мая летевший из Афин в Вильнюс самолет экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.Западные страны раскритиковали произошедшее, заявив, что самолет вынудили совершить посадку. Как утверждают в Белоруссии, никакого принуждения не было: Минск представил расшифровку переговоров с пилотом самолета, в ней не содержится никаких угроз в адрес экипажа. Брюссель запретил белорусским авиаперевозчикам использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС (кроме гуманитарных рейсов и аварийных посадок) и рекомендовал европейским авиакомпаниям избегать полетов над республикой.

https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

https://ria.ru/20210604/putin-1735700199.html

брюссель

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, еврокомиссия, siemens ag, в мире, европарламент, брюссель, минск, белоруссия