https://ria.ru/20210609/sanktsii-1736372706.html

В Белоруссии назвали санкции Евросоюза "беззубым укусом"

В Белоруссии назвали санкции Евросоюза "беззубым укусом" - РИА Новости, 09.06.2021

В Белоруссии назвали санкции Евросоюза "беззубым укусом"

Директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский заявил, что ситуация в отрасли не катастрофическая, несмотря... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T21:31

2021-06-09T21:31

2021-06-09T21:31

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

белавиа

совет ес

белоруссия

вильнюс

калининград

в мире

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МИНСК, 9 июн – РИА Новости. Директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский заявил, что ситуация в отрасли не катастрофическая, несмотря на санкции ЕС и других стран."Конечно, санкции - это вред. При этом вред для всех сторон. Но так, чтобы сказать, что ситуация катастрофическая, - нет. Фактически обстановка в авиации сейчас такая, как мы переживали в 2020 году, когда начался коронавирус", - сказал директор департамента в эфире телеканала ОНТ.По его словам, ЕС своими решениями в первую очередь создал проблему для обычных граждан, причем не только для граждан Белоруссии, но и своим.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.География полетов белорусской авиакомпании "Белавиа" сократилась до девяти стран из-за введенных рядом европейских государств запретов на пролеты над их территорией, авиаперевозчик работает над новыми направлениями. Компания заявляла, что не может выполнять в настоящее время рейсы в 20 стран и Калининград, куда раньше летала.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210609/tikhanovskaya-1736367375.html

https://ria.ru/20210609/sanktsii-1736342944.html

белоруссия

вильнюс

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, белавиа, совет ес, белоруссия, вильнюс, калининград, в мире