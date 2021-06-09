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https://ria.ru/20210609/sanktsii-1736372706.html
В Белоруссии назвали санкции Евросоюза "беззубым укусом"
В Белоруссии назвали санкции Евросоюза "беззубым укусом" - РИА Новости, 09.06.2021
В Белоруссии назвали санкции Евросоюза "беззубым укусом"
Директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский заявил, что ситуация в отрасли не катастрофическая, несмотря... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T21:31
2021-06-09T21:31
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
ryanair
белавиа
совет ес
белоруссия
вильнюс
калининград
в мире
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МИНСК, 9 июн – РИА Новости. Директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский заявил, что ситуация в отрасли не катастрофическая, несмотря на санкции ЕС и других стран."Конечно, санкции - это вред. При этом вред для всех сторон. Но так, чтобы сказать, что ситуация катастрофическая, - нет. Фактически обстановка в авиации сейчас такая, как мы переживали в 2020 году, когда начался коронавирус", - сказал директор департамента в эфире телеканала ОНТ.По его словам, ЕС своими решениями в первую очередь создал проблему для обычных граждан, причем не только для граждан Белоруссии, но и своим.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.География полетов белорусской авиакомпании "Белавиа" сократилась до девяти стран из-за введенных рядом европейских государств запретов на пролеты над их территорией, авиаперевозчик работает над новыми направлениями. Компания заявляла, что не может выполнять в настоящее время рейсы в 20 стран и Калининград, куда раньше летала.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://ria.ru/20210609/tikhanovskaya-1736367375.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, белавиа, совет ес, белоруссия, вильнюс, калининград, в мире

В Белоруссии назвали санкции Евросоюза "беззубым укусом"

21:31 09.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет компании "Белавиа" в аэропорту Внуково в Москве
Самолет компании Белавиа в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 9 июн – РИА Новости. Директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский заявил, что ситуация в отрасли не катастрофическая, несмотря на санкции ЕС и других стран.
"Конечно, санкции - это вред. При этом вред для всех сторон. Но так, чтобы сказать, что ситуация катастрофическая, - нет. Фактически обстановка в авиации сейчас такая, как мы переживали в 2020 году, когда начался коронавирус", - сказал директор департамента в эфире телеканала ОНТ.
По его словам, ЕС своими решениями в первую очередь создал проблему для обычных граждан, причем не только для граждан Белоруссии, но и своим.

"Те санкции, которые сейчас сделали для нас европейцы, - это такой "беззубый укус"… Вроде неприятно и брезгливо, но не больно", - подчеркнул Сикорский.

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Захарова раскритиковала призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.
География полетов белорусской авиакомпании "Белавиа" сократилась до девяти стран из-за введенных рядом европейских государств запретов на пролеты над их территорией, авиаперевозчик работает над новыми направлениями. Компания заявляла, что не может выполнять в настоящее время рейсы в 20 стран и Калининград, куда раньше летала.
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Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичRyanairБелавиаСовет ЕСБелоруссияВильнюсКалининградВ мире
 
 
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