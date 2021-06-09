Посол США в Белоруссии анонсировала новые санкции против республики
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. США в скором времени объявят о новых санкциях в отношении Белоруссии, "цена" за действия руководства страны возрастет, заявила назначенный посол в республике Джули Фишер.
"Как было анонсировано Белым домом, дополнительные санкции последуют, и они последуют скоро", - сказала Фишер на слушаниях в международном комитете сената.
Она добавила, что в вопросе новых санкций США координируются с партнерами в ЕС, Канаде и Британии. Фишер сообщила, что идет активная разработка нового исполнительного приказа в отношении Белоруссии на смену тому, что был принят в 2006 году.
"Мы повысим цену за насилие и репрессии режима", - сказала Фишер.
3 июня, 18:54В миреБелоруссия вводит ответные санкции против США
Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что процесс аккредитации посла США в Минске Фишер не завершен, ее деятельность в отношении республики не может считаться официальной. Глаз подчеркнул, что "до завершения аккредитации Фишер имеет лишь звучный статус назначенного посла США в Беларуси и то исключительно для внутренних целей американской стороны", а "никаких международно-правовых оснований для иного толкования не имеется, равно как и для того, чтобы считать официальными ее заявления либо иную деятельность" в отношении Белоруссии.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели санкции против ряда белорусских официальных лиц и предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.