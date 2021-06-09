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В Евросоюзе одобрили продление санкций против Крыма, сообщил источник
В Евросоюзе одобрили продление санкций против Крыма, сообщил источник - РИА Новости, 09.06.2021
В Евросоюзе одобрили продление санкций против Крыма, сообщил источник
Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в среду согласовали продление еще на год санкций "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя", формальное... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:47
2021-06-09T11:59
россия
оон
киев
евросоюз
республика крым
севастополь
политика
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БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в среду согласовали продление еще на год санкций "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя", формальное утверждение этого решения состоится 18 июня на министерском уровне, сообщил РИА Новости источник в ЕС.Антироссийские санкции значились в числе пунктов повестки заседания постпредов, не требующих обсуждения. Теперь должна пройти техническая процедура утверждения ограничительных мер странами-членами Евросоюза и их окончательное оформление. Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС не позднее 23 июня.Санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. Последний раз они продлевались год назад до 23 июня 2021 года.В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.Помимо "крымских" санкций ЕС против россиян были введены персональные санкции "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 июля 2021 года).Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта. РФ взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20210524/krym-1733645237.html
https://ria.ru/20210607/krym-1736047674.html
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россия
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республика крым
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россия, оон, киев, евросоюз, республика крым, севастополь, политика

В Евросоюзе одобрили продление санкций против Крыма, сообщил источник

11:47 09.06.2021 (обновлено: 11:59 09.06.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoСумка с флажком ЕС в здании Европейского парламента в брюсселе
Сумка с флажком ЕС в здании Европейского парламента в брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в среду согласовали продление еще на год санкций "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя", формальное утверждение этого решения состоится 18 июня на министерском уровне, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
"Этот вопрос был одобрен постпредами, решение будет утверждено 18 июня на заседании Совета министров экономики и финансов ЕС", - сказал он.
Антироссийские санкции значились в числе пунктов повестки заседания постпредов, не требующих обсуждения. Теперь должна пройти техническая процедура утверждения ограничительных мер странами-членами Евросоюза и их окончательное оформление. Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС не позднее 23 июня.
Санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. Последний раз они продлевались год назад до 23 июня 2021 года.
Города юго-западного побережья Крымского полуострова - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 13:59
Глава немецкой делегации назвал санкции в отношении Крыма постыдными
В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.
Помимо "крымских" санкций ЕС против россиян были введены персональные санкции "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 июля 2021 года).
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Крым - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 18:41
Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России.
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта. РФ взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Воздушный шар во время праздничного митинга в Санкт-Петербурге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 08:00
Священное право России на Крым
 
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