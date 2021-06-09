В Евросоюзе одобрили продление санкций против Крыма, сообщил источник
11:47 09.06.2021 (обновлено: 11:59 09.06.2021)
© AP Photo / Francisco SecoСумка с флажком ЕС в здании Европейского парламента в брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в среду согласовали продление еще на год санкций "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя", формальное утверждение этого решения состоится 18 июня на министерском уровне, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
"Этот вопрос был одобрен постпредами, решение будет утверждено 18 июня на заседании Совета министров экономики и финансов ЕС", - сказал он.
Антироссийские санкции значились в числе пунктов повестки заседания постпредов, не требующих обсуждения. Теперь должна пройти техническая процедура утверждения ограничительных мер странами-членами Евросоюза и их окончательное оформление. Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС не позднее 23 июня.
Санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. Последний раз они продлевались год назад до 23 июня 2021 года.
В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.
Помимо "крымских" санкций ЕС против россиян были введены персональные санкции "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 июля 2021 года).
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России.
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта. РФ взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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