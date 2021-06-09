https://ria.ru/20210609/sanktsii-1736264808.html

В Евросоюзе одобрили продление санкций против Крыма, сообщил источник

В Евросоюзе одобрили продление санкций против Крыма, сообщил источник - РИА Новости, 09.06.2021

В Евросоюзе одобрили продление санкций против Крыма, сообщил источник

Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в среду согласовали продление еще на год санкций "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя", формальное... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T11:47

2021-06-09T11:47

2021-06-09T11:59

россия

оон

киев

евросоюз

республика крым

севастополь

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751261_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6538d05cb1e31b30af96cc3d902b6dae.jpg

БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в среду согласовали продление еще на год санкций "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя", формальное утверждение этого решения состоится 18 июня на министерском уровне, сообщил РИА Новости источник в ЕС.Антироссийские санкции значились в числе пунктов повестки заседания постпредов, не требующих обсуждения. Теперь должна пройти техническая процедура утверждения ограничительных мер странами-членами Евросоюза и их окончательное оформление. Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС не позднее 23 июня.Санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. Последний раз они продлевались год назад до 23 июня 2021 года.В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона.Помимо "крымских" санкций ЕС против россиян были введены персональные санкции "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 июля 2021 года).Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта. РФ взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20210524/krym-1733645237.html

https://ria.ru/20210607/krym-1736047674.html

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

россия

киев

республика крым

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оон, киев, евросоюз, республика крым, севастополь, политика