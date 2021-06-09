https://ria.ru/20210609/samolet-1736282037.html

Цикады сорвали вылет из Вашингтона самолета с журналистами пула Байдена

Цикады сорвали вылет из Вашингтона самолета с журналистами пула Байдена - РИА Новости, 09.06.2021

Цикады сорвали вылет из Вашингтона самолета с журналистами пула Байдена

Вылет из Вашингтона самолета с журналистами пресс-пула Белого дома пришлось перенести из-за нашествия цикад, сообщило издание New York Times. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T13:11

2021-06-09T13:11

2021-06-09T13:11

джо байден

европа

вашингтон (город)

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Вылет из Вашингтона самолета с журналистами пресс-пула Белого дома пришлось перенести из-за нашествия цикад, сообщило издание New York Times.По его данным, цикады проникли в двигатели самолета, из-за чего помощники американского президента Джо Байдена были вынуждены искать другой способ переправки репортеров за границу. В результате вылет самолета с журналистами был перенесен с 21.00 вторника сначала на 23.00, а затем на 2.15 утра среды.Отмечается, что журналисты, вылет которых сорвали цикады, должны были отправиться в Европу для освещения первой поездки Байдена за границу.Байден в среду начинает свое первое с момента вступления в должность зарубежное турне, в рамках которого он примет участие во встрече лидеров "Большой семерки" на юго-западе Великобритании, встретится с главами государств НАТО и представителями Евросоюза в Брюсселе и, наконец, проведет двусторонние переговоры в Женеве с российским президентом Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20210523/nashestvie-1733516792.html

европа

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джо байден, европа, вашингтон (город), в мире