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Цикады сорвали вылет из Вашингтона самолета с журналистами пула Байдена
Цикады сорвали вылет из Вашингтона самолета с журналистами пула Байдена - РИА Новости, 09.06.2021
Цикады сорвали вылет из Вашингтона самолета с журналистами пула Байдена
Вылет из Вашингтона самолета с журналистами пресс-пула Белого дома пришлось перенести из-за нашествия цикад, сообщило издание New York Times. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T13:11
2021-06-09T13:11
джо байден
европа
вашингтон (город)
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Вылет из Вашингтона самолета с журналистами пресс-пула Белого дома пришлось перенести из-за нашествия цикад, сообщило издание New York Times.По его данным, цикады проникли в двигатели самолета, из-за чего помощники американского президента Джо Байдена были вынуждены искать другой способ переправки репортеров за границу. В результате вылет самолета с журналистами был перенесен с 21.00 вторника сначала на 23.00, а затем на 2.15 утра среды.Отмечается, что журналисты, вылет которых сорвали цикады, должны были отправиться в Европу для освещения первой поездки Байдена за границу.Байден в среду начинает свое первое с момента вступления в должность зарубежное турне, в рамках которого он примет участие во встрече лидеров "Большой семерки" на юго-западе Великобритании, встретится с главами государств НАТО и представителями Евросоюза в Брюсселе и, наконец, проведет двусторонние переговоры в Женеве с российским президентом Владимиром Путиным.
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джо байден, европа, вашингтон (город), в мире

Цикады сорвали вылет из Вашингтона самолета с журналистами пула Байдена

13:11 09.06.2021
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Вылет из Вашингтона самолета с журналистами пресс-пула Белого дома пришлось перенести из-за нашествия цикад, сообщило издание New York Times.
По его данным, цикады проникли в двигатели самолета, из-за чего помощники американского президента Джо Байдена были вынуждены искать другой способ переправки репортеров за границу. В результате вылет самолета с журналистами был перенесен с 21.00 вторника сначала на 23.00, а затем на 2.15 утра среды.
Отмечается, что журналисты, вылет которых сорвали цикады, должны были отправиться в Европу для освещения первой поездки Байдена за границу.
Байден в среду начинает свое первое с момента вступления в должность зарубежное турне, в рамках которого он примет участие во встрече лидеров "Большой семерки" на юго-западе Великобритании, встретится с главами государств НАТО и представителями Евросоюза в Брюсселе и, наконец, проведет двусторонние переговоры в Женеве с российским президентом Владимиром Путиным.
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